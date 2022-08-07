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AK Parti'li Kurtulmuş: Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz

DHA

AK Parti'li Kurtulmuş: Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün Türkiye´de genç neslin özgüveninin fevkalade yüksek olduğunu görüyoruz. İyi bir eğitim alan gençlerimizin olduğunu görüyoruz. Profesyonel işlere yönelen evlatlarımızın olduğunu görüyoruz. İnşallah özgüveni yüksek, becerisi yüksek, kabiliyeti yüksek, sporla arası iyi, insanlarla arası iyi, sosyal donanımı güçlü olan gençlerimizle birlikte geleceğin, güçlü VE büyük Türkiye´sini hep beraber inşa edeceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Edirne´nin Keşan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 17´nci Uluslararası Açık Satranç Turnuvası´nın ödül törenine katıldı. Keşan Belediyesi Atatürk Kapalı Spor Salonu´nda gerçekleştirilen törene, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Halil Hilmi Darı, daire amirleri, satranç oyuncuları ve aileleri katıldı. Törende, Keşan Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Keşan´ın uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bizim hedefimiz yeniden güçlü bir Türkiye´yi inşa etmek. Türkiye´nin büyük ve güçlü olmasının 2 tane yolu var. Bunlardan bir tanesi şehirlerimizin çok güçlü olması. Yerleşim birimlerimizin çok güçlü olması böylesi uluslararası bir turnuvanın serhat şehrimiz Edirne´mizin güzel ilçesi Keşan´da ev sahipliğiyle gerçekleşmiş olması ve bunun 17´ncisinin tekrarlanmış olması Keşan´ın makul değerini arttırması bakımından fevkalade önemlidir, fevkalade kıymetlidir. Ondan dolayı başta başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. İkincisi, büyük ve güçlü Türkiye´nin yolu özellikle tek tek genç kardeşlerimizin, evlatlarımızın güçlü olmasından geçiyor. Vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek bizim ortak hedefimiz. Satranç, gençlerimize çok ciddi bir özgüven kazanmalarını temenni ediyor. Biz gençlerimize her türlü imkanı sunabiliriz. Ama inanın ki genç nesillere verilebilecek en önemli katkı onların özgüvenlerini inşa etmesi. Bugün Türkiye´de genç neslin özgüveninin fevkalade yüksek olduğunu görüyoruz. İyi bir eğitim alan gençlerimizin olduğunu görüyoruz. Profesyonel işlere yönelen evlatlarımızın olduğunu görüyoruz. İnşallah özgüveni yüksek, becerisi yüksek, kabiliyeti yüksek, sporla arası iyi, insanlarla arası iyi, sosyal donanımı güçlü olan gençlerimizle birlikte geleceğin, güçlü büyük Türkiye´sini hep beraber inşa edeceğiz" dedi.
`BİZLER, KEŞAN OLARAK BU KÜLTÜRE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKTIK´
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 6´sı ünvanlı sporcu, 8 farklı ülke ve 21 ilden 182 sporcuyu turnuvada ağırladıklarını belirterek, "Böyle bir turnuvanın ilçe bazında olması önemli. Keşan Belediyesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde satranç ustalarının ve satranca gönül veren sporcuların Keşan´da olması bizi memnun etti. Tabi bunun bizim için farklı birkaç anlamı daha vardı. Çünkü her açıdan satrancın bizler için bir kültür olduğunu biliyorduk. Bizler, Keşan olarak bu kültüre sonuna kadar sahip çıktık. Daha da önemlisi gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, gençlerimize örnek olmak, onları geleceğe hazırlamak adına kıymeti tartışılmaz bir sorumluluğu yüklendik" dedi.
`ÇOCUKLARLA BÜYÜKLERİ BİR ARAYA GETİREN BİR SPORDAYIZ´
Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Halil Hilmi Darı, 7´den 77´ye tüm sporcuların bir kategoride yarıştığını ifade ederek, "Antrenörü, sporcusu eşleşmiş oynamıştır. Bazen 77 yaşındaki sporcumuz 7 yaşındaki sporcumuzla oynamıştır. Biz çocuklarla büyükleri bir araya getiren bir spordayız. Bütün turnuvalarda centilmence yarışılmıştır. Bu anlamda sporcularımızı tekrar kutluyorum" diye konuştu.
`TOPLUMUN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ´
Edirne Valisi Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da satrancın önemli bir spor dalı olduğunu dile getirerek, "Eğer biz gençlerimizi doğru alanlarda bir araya getirerek, doğru şekilde vakit geçirmelerini sağlayamazsak o zaman başka alternatifler oluyor. Bu da bizim açımızdan, toplumuzun geleceği açısından birçok olumsuz etkilerinin olabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin bu tür hayırlı, faydalı bir sporu ülke gelişimi açısından çok hayırlı bir şekilde görüyor, destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ise dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporcular, madalyaları ve para ödüllerini Kurtulmuş´un elinden aldı. Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Halil Hilmi Darı tarafından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş´a satranç tahtası hediye edildi. Kurtulmuş, törenin ardından AK Parti İstanbul Gençlik Kolları´nca Gökçetepe Tabiat Parkı´nda organize edilen `Lise doğa kampı´na katılmak üzere Keşan´dan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-08-07 20:43:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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