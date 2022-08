Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini 7.5 milyon gencimiz tayin edecek

Gurbet GÖKÇEOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "7.5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak ve Türkiye'nin kaderini bu 7.5 milyon gencimiz tayin edecek. Her birimiz sorumluluğu, sorumlulukları yerine getireceğiz, sandığa gideceğiz. Elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın, sakin olun. En büyük güç sizsiniz. Sizden daha büyük bir güç demokrasilerde yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de yarın yapılacak parti grup toplantısına katılmak üzere bugün kente geldi. Edirne'de Balkan Şehitliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfiller bırakıp, dua okudu. Kılıçdaroğlu, daha sonra Meriç Nehri kıyısındaki bir restoranda, Trakya Bölgesi'nde bulunan Balkan Türkleri Dernek Başkanları ile düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu'nun restorana gelişi sırasında konvoyu, meşaleler ve davul-zurna ekibinin gösterisiyle karşılandı.

'VATAN TEK BİR KİŞİYE TESLİM EDİLEMEZ'

Yemeğe katılanlara hitaben konuşma yapan Kılıçdaroğlu, sözlerinin başında Kurtuluş Savaşı sürecine değindi. Kılıçdaroğlu, "Bizler ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Bir arada yaşamayı istiyoruz. Kimliğimiz inancımız yaşam tarzımız farklı olabilir. Ama ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Başkan tarihten de açıklamalar yaptı. Ben o tarihten yola çıkarak bir olayı anlatıp sözlerime son vereceğim. Çanakkale Savaşı'nı hepimiz biliriz. 1915-1916 Çanakkale'yi geçilmez kıldık. Yedi düvel geldi, büyük gemiler geldi. Avustralya'dan askerler geldi. 'Çanakkale'yi geçebilir miyiz? İstanbul'u işgal edebilir miyiz? Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkıp teslim alabilir miyiz?' Yapamadılar. Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Mustafa Kemal'in askeri dehasının ilk adımları orada atılmıştır. Çanakkale geçilmedi. Ama 3 yıl sonra 1918'de bir kişinin iradesi Çanakkale'yi aştı. O savaşan yedi düvel, tek kurşun atmadan, Çanakkale Boğazı'nı geçip, gelip Dolmabahçe'nin önünde demirlediler. O nedenle diyoruz, 'vatan bir kişiye teslim edilemez'" dedi.

'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP OY KULLANIN'

Devlet yönetiminin bugün bir kişiye teslim edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada devlet yönetiminin bir kişiye teslim edildi ve bu süreç her birimizin kafasında derin soruların oluşmasına yol açıyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil ülkesini seven herkesin kafasında derin sorulara yol açıyor ve hepimiz şu soruyu soruyoruz; 'Ne olacak bu memleketin hali' diye? Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandık konulacak ve gideceğiz. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanmanızı istiyorum. Efendim A partisi, B partisi, C partisi vesaire falan değil. Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Yeniden hani derler ya; 'fabrika ayarlarına yeniden dönmemiz lazım' diye. Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım. Demokratik yollarla sandığa giderek oyumuzu kullanarak, cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandıracağız" dedi.

'İKİNCİ YÜZ YILI DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ'

Her Türk vatandaşının sandığa gitmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben çocuklarıma güzel bir miras bırakmak istiyorum diyorsa herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kadını, erkeği, yaşlısı, genci cumhuriyetin ikinci yüzyılında, 'ben evlatlarıma güzel bir miras bırakmak istiyorum' diyorsa tek adam rejimini savunanı değil ülkeye demokrasiyi getireni seçmelidir. Bir savaş verdik ve bir yüzyıl devirdik. Önümüzde ikinci bir yüzyıl var. O ikinci yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırdığımızda Gazi Mustafa Kemal'e verdiğimiz sözü büyük ölçüde yerine getirmiş olacağız. Çünkü onun en büyük özlemi milli iradeydi. Milletin iradesinin tecelli etmesiydi" şeklinde konuştu.

'BİZ MİLLETVEKİLLERİNİ MİLLETİN VEKİLİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Kılıçdaroğlu, parlamentonun milli iradenin tecelligahı olması gerektiğini belirterek, "Parlamento milli iradenin tecelligahı olmalıdır. Meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gazilik unvanının verilmesinin temel nedeni Kurtuluş Savaşı'nı yönetmesidir. Dünyada örneği yoktur. Gazi Mustafa Kemal'e üç ay süreyle başkomutanlık yetkisi verildi. 3 ay süreyle tekrar gel gerekirse bir daha vereceğiz diye. Gazi Meclis bugün Gazi Meclis olmaktan çıkmıştır. Bir kişinin iradesiyle eller kalkmakta ve inmektedir. Milletvekili dediğimiz arkadaşlarımızın büyük bir kısmı milletin peşinde değildir. Sarayın vekili olanlar, milletin vekili olamaz. Bunu hiç kimse unutmasın, sarayın vekili olanlar milletin vekili olamazlar. Biz milletvekillerini gerçek anlamda milletin vekili yapmak istiyoruz. Gerçek anlamda ülkenin sorunlarıyla ilgilensin parlamento. Bunu yaptığınız zaman Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize teslim ettikleri Türkiye'yi büyütme yolunda geliştirme yolunda, demokrasi yolunda büyük adımlar attığımızı hepimiz göreceğiz. Ve tarihe bunu yazdıracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN KADERİNİ 7 BUÇUK MİLYON GENÇ BELİRLEYECEK'

Türkiye'de 7,5 milyon gencin ilk kez sandığa gideceğini ve ülkenin kaderini bu gençlerin belirleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "7.5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak ve Türkiye'nin kaderini bu 7.5 milyon gencimiz tayin edecek. Her birimiz sorumluluğu, sorumlulukları yerine getireceğiz, sandığa gideceğiz. Elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın, sakin olun. En büyük güç sizsiniz. Sizden daha büyük bir güç demokrasilerde yoktur" ifadelerini kullandı.

'13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU OLACAK'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yemekte yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Gürkan, "O büyük insan, büyük kurtarıcı, ulu önder hemşehrimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin makus talihini, kaderini değiştirmek için. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Kuvayi Milliye ardından Kurtuluş Savaşı ve ardından 29 Ekim 1923'te bu toprakların üzerinde ana vatanımızda gencecik bir cumhuriyet kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir dedi ve hepimizi bu bayrak altında, bu çatı altında, bu şemsiye altında topladı. 2022 Edirne yılındayız. Ülkemizin ve Edirne´mizin işgalden kurtuluşunun 100 yılındayız. Bu yıl 2022'yi Edirne yılı ilan ettik. Çünkü istedik ki o işgal altında geçirdiğimiz günleri tıpkı bizler gibi çocuklarımız da evlatlarımız da torunlarımız da bilerek geleceğe hazırlansınlar. Bu ülkenin her an bir savunucuya, bir kurtarıcıya ihtiyacı olmadığını Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden, öğütlerinden, ilkelerinden, devrimlerinden biliyoruz. Ancak Mustafa Kemal Atatürk´ümüzün ve silah arkadaşlarının kurduğu cumhuriyet 100'üncü yılına yaklaşıyor. İçeride ve dışarıda cumhuriyetin 100'üncü yılında ülkemizi, rejimimizi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışanlar olduğunu biliyoruz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı'ndayız. Şuna bütün Balkanlılar, yüreği Türkiye sevdasıyla atanlar dinini, vatanını ve bayrağını kendinden aziz sayanlar olarak inanıyoruz ki cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yani 29 Ekim 2023'te o Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100'üncü yılında o koltukta yeni bir cumhurbaşkanı oturacak. O cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13.'üncü Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak cumhurbaşkanı, 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇEOlgay GULERUğur AKAGÜNDÜZ

2022-08-08 23:23:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.