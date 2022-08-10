Sünnet düğününde yanında oturanı kazara vuran muhtar tutuklandı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesi Türkmen köyünde, sünnet düğününde yanında oturan T.K.´yi kazara tabancayla vuran muhtar Hakkı Yilber tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Türkmen köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Türkmen köyü muhtarı Hakkı Yilber, şarjörü çıkardığı sırada tabancasının kazara ateş alması sonucu yanında oturan T.K.´yi bacağından vurdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. T.K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Muhtar Yilber ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakkı Yilber, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-08-10 12:17:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.