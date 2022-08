Bakan Yanık: 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz (2)

'İSTİHDAM EDİLEN KADIN SAYISI 10 MİLYONA YAKLAŞTI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Uzunköprü'deki açılışın ardından il merkezinde valilik ve AK Parti'yi ziyaretinin ardından Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştirdi. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Yanık, ülke ekonomisinin daha iyi bir noktaya gelebilmesinin en önemli ayaklarından birinin kadın girişimciliği, kadın girişimciliğinin desteklenmesi olduğunu belirterek, açılışını yaptığı merkezin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kooperatifler koordinasyon odası, gıda işleme atölyesi, ürün tasarımı ve ambalajlama atölyesi, aile ve kadın danışma bürosu, eğitim ve seminer salonu gibi birbirini tamamlayan birimlerden oluşan bir kompleks olduğunu söyledi. Bakan Yanık, uyguladıkları 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda kadınların ekonomik konumlarının güçlenmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ile iş ve aile yaşamının uyumlu hale gelmesinin öncelikle hedefleri arasında yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bakınız, 2002 yılında istihdam edilen kadın sayımız 6,1 milyon iken yüzde 64 civarında bir artışla bugün bu rakam yaklaşık 10 milyona yaklaştı. Diğer yandan kadınlar da artık istihdamda yer almanın yanında istihdam oluşturmaya çalışıyorlar. Girişimci olmak ve kendiişlerini kurmak istiyorlar. Bu çerçevede Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunan, ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısının artırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi son derece önemli. Bu noktada, kadın istihdamını ve girişimciliğini daha verimli hale getirmek için yaptığımız eğitim programlarımız da büyük ilgi görüyor. Bakanlığımızın il müdürlüklerinin koordinasyonunda finansal konuların ve risklerin anlaşılması, kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar hakkında farkındalığın artırılması amacıyla 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri' devam ediyor. Oldukça güzel sonuçlar aldığımızı paylaşmak istiyorum. Bu kapsamda 81 ilde önemli etkinliklere imza attık. 215 etkinlik ile yaklaşık 743 bin kişiye ulaştık ve farkındalık seminerlerimizle onlara katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bir başka projemiz 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' ve 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile yeni bir kulvar açtık. Bu iki projemiz de kadınlara önemli imkanlar sunuyoruz. Bunun yanında kadının güçlenmesi çalışmalarımız kapsamında Anadolu'da Ahilik kültürünün ve Bacıyan-ı Rum'un günümüze uyarlanmış hali olan kooperatiflerle ilgili çalışmalarımıza ayrı bir önem vermekteyiz. Kooperatifler, halkımızın imece usulü diye tabir ettiği uygulamanın daha kurallı ve tüzel bir kişiliğe kavuşmuş halidir. Kooperatifler, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma ile istihdam politikalarında da önemli bir araç olarak değerlendirilmekte ve yeni bir boyut kazanmaktadır. Kadınlar kooperatifler sayesinde kendi iş fırsatlarını yaratabiliyor, pazarlık gücü avantajlarını kullanarak bireysel olarak zorluklarla rahatlıkla baş edebiliyorlar. Ev içi istihdama katkı sağlıyorlar."

'15 MİLYAR TL BÜTÇEYLE 4 MİLYON HANEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Yanık, şehit Mustafa Tezgider'in adının verildiği SODAM'ın açılışında gözyaşlarını tutamayan şehidin annesi Nevriye Tezgider'i teselli etti. Burada konuşan Yanık, sosyal refahın adil paylaşımı için çalıştıklarını belirterek, "49 başlıkta verdiğimiz sosyal yardım programlarımızın birim tutarlarını önemli ölçüde artırdık. İktidarlarımız süresince yapmış olduğumuz bu artış, iktidara geldiğimiz zamana kıyasla ortalama yüzde 91 oranında arttı" dedi.

Bakanlığın arz odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışını anlatan Yanık, "Bakanlık olarak başlattığımız Ulusal Hane Ziyareti Programı ile düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine, 4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz ailelerimizin durumlarına uygun modellerden faydalanmalarını sağlayacağız. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında 15 milyar TL'lik bütçeyle, 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin gelir durumuna göre aylık 450 TL ile 600 TL arasında değişen miktarlarda destek olacağız. Doğal Gaz Tüketim Desteği programımızla yine 4 milyon hanemizi 3 milyar TL bütçe ile desteklemeyi hedefliyoruz. Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami derecede korumayı hedefliyoruz. Evlerin neşesi küçük çocuklarımız için de eğitim desteklerinde bulunuyoruz. 500 milyon TL bütçeyle anaokuluna ya da ana sınıfına gidecek 1 milyon çocuğumuza destek olacağız. Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerimizin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını anaokuluna veya ana sınıfına kaydettirmeleri halinde, velilerimizin adına giderleri Milli Eğitim Bakanlığı'na doğrudan biz ödüyoruz. Ayrıca tüm bu hizmetlerimiz ve desteklerimiz tüm dünyadan da teveccüh görüyor, merak ediliyor. Gittiğimiz uluslararası toplantılarda, yaptığımız ülke ziyaretlerinde iyi uygulama örneklerimiz ve hizmet anlayışımızla fark oluşturuyor ve iş birliği teklifleri alıyoruz. Bugün Türkiye olarak üretiyor ve yurt dışında iyi uygulama örneği olarak paylaşıyoruz, bir örneklik teşkil ediyoruz. Bu Türkiye açısından, sosyal hizmetlerde geldiği nokta açısından önemli bir gelişme" dedi.

'ROMAN VATANDAŞLARA ÖZEL PROGRAM UYGULUYORUZ'

SODAM'ların kendileri için özel bir önemi olduğunu altını çizen Bakan Yanık, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz bu merkezlerde Roman vatandaşlarımıza yönelik özel programlar hazırlıyor ve uyguluyoruz. Roman vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu merkezlerimizde Roman dostlarımız için psikososyal ve sosyokültürel desteklerde bulunuyoruz. Mesleki ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler düzenliyoruz. Meslek Edindirme Kursları ve Sertifikalı Eğitim Programları ile tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi Roman vatandaşlarımızın da sosyoekonomik olarak güçlenmelerini destekliyoruz. Eğitimlerimizi meslek edinmeye yönelik ve istihdama katılmayı kolaylaştırıcı bir bakışla uyguluyoruz. Kuaförlük, terzilik, aşçılık, okumayazma, halı dokumacılığı gibi kurslarımız bunlardan bazıları. Kursların bitiminde katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriyoruz. Bu projelere bugüne kadar ülke genelinde toplam 69 milyon TL kaynak tahsis ettik. Harcanan her kuruşla Roman vatandaşlarımızın güçlü bireyler haline geldiklerine şahit olduk. SODAM Projelerini, Bakanlığımızın koordinasyonunda 2014 yılından bugüne yürütüyoruz. 2022 yılı itibariyle 18 il ve 16 ilçede toplam 42 adet SODAM projemiz devam ediyor. SODAM projeleri ile bugüne kadar toplam 330 bin Roman vatandaşımıza ulaştık" diye konuştu.

Edirne'de SODAM'ın yaptığı çalışmaları anlatan Yanık, "Bundan sonra da ihtiyaçlar doğrultusunda Roman vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları yerlerde SODAM'ların yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz. 2023 yılında ülkemizde SODAM sayısını 55'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerle daha çok Roman vatandaşımıza istedikleri hizmetleri istedikleri şekliyle vermeyi amaçlıyoruz. Sözlerime son verirken merkezimizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Roman vatandaşlarımızın her an kalabalıklar halinde bu merkezden yararlanmalarını diliyorum. Edirne'mize, Edirneli kardeşlerimize tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-08-11 18:44:17



