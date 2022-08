Tunca Nehri'nde debi düştü, yüzeyi çöp ve otlarla kaplandı

Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, mevsimin yağışsız geçmesi ve aşırı sıcaklar nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yüzeyi, kum adacıkları ve çöplerle kaplandı. Bazı bölgelerde nehir yüzeyi otlardan görünmezken, kum adacıkları ise göçmen kuşların mekanı oldu.

Kentin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde su seviyesindeki düşüş, bazı bölümleri kuruma noktasına getirdi. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü Kirişhane Ölçüm İstasyonu verilerine göre, haziran ayında 10 metreküp/saniye akan nehrin debisi, son yapılan ölçümlerde 5 metreküp/saniyeye düştü. Tarihi Tunca Köprüsü'nün olduğu bölümde, nehrin ortasında kum adacıkları oluşup, öbek halinde otlar çıkarken, yüzeyi de atılan çöplerle kaplandı. Haziran ayında 170 metreküp/saniye ile akan Meriç Nehri'nin debisi ise 50 metreküp/saniyeye düştü.

'KİRLİLİKTEN ŞİKAYETÇİYİZ'

Edirne'de yaşayan emekli öğretmen Vilayet Aras, yağışın olmaması nedeniyle su seviyesinin düştüğünü belirtti. Kirliliğin kente yakışmadığını söyleyen Aras, "Mevsimden, yağmur yağmayışından dolayı düşmüştür ama kirlilik devam etmektedir. Temizlenmediğinden halk olarak şikayetçiyiz. Burada sivrisinekler var. İnsanlar balık tutuyorlar, o pislik var. Bir an önce buranın temizlenmesi lazım. Yağmur olmayabilir ama temizlenmeli. Kirlilik göze hoş gelmiyor. Edirne her şeyin en güzeline layıktır. En kısa zamanda buranın temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Tekirdağ'dan gezmeye gelen Adnan Yüksel de doğal kaynaklardan Tunca'nın temizlenmesi gerektiğini belirtip, "Tunca Nehri, gerçekten doğal kaynaklarımızın yok olmaması için temizlenmesi gerekiyor. Biraz suyun çekilmesiyle bayağı kötü görüntü çıkmış ortaya. Temizlenip daha güzel şeyler icra edilebilir. Kültür, turizm amaçlı daha güzel şeyler çıkabilir meydana. Edirne Belediyesi'nin bu konuda herhalde atacağı adımlarla daha güzel şeyler çıkar, diye düşünüyoruz. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Daha güzel şeyler bekliyorduk ama suyun çekilmesiyle ortaya daha kötü bir görüntü çıkmış" diye konuştu.

'ESKİDEN BURADA YÜZERLERDİ'

Hollanda'dan memleketi Edirne'ye tatile gelen Kaan Acı, "Doğma büyüme Edirneliyim. Tatile geldim buraya. Tunca Nehri kirli, zaten içinden de gözüküyor. Her taraf ot bağlamış. Temizleyen yok. Neresinden başlayacaklar bilmiyorum, her taraf bence kötü. Şu nehrin haline bakar mısınız? Leş gibi. Ben küçüktüm, buralarda aşağıda yüzerlerdi. Yüzmeye gidenleri biliyorum. Hollanda'da böyle bir yer bulamazsınız. 'İlk önce doğa' derler, ne gerekiyorsa onu yaparlar. Ondan sonra başka şeylere yönelirler. Böyle bir nehir bulunmaz. Şuraya bir bakın, çöp kovası görebiliyor musunuz bir tane? Çöp kovası yok" dedi.

Nehirlere çöp atılmasıyla ilgili mutlaka ceza uygulanması gerektiğini kaydeden Acı, "İnsanlar ne yapıyor? Çöpü atıyor. Çünkü çöp kovası yok. Bir yerde bulamıyorsunuz. Belediye bir an önce çöp kovası koyacak ki ondan sonra insanlara 'Çöp atmayın' diyecek. Çöp atana ceza uygulanmıyor" diye konuştu.

