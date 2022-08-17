Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, TIR'ın yedek lastiğinde 15 kilo 248 gram kokain ele geçirilirken, şoför gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalarda, şüphe üzerine Y.Y. yönetimindeki TIR'da arama yaptı. Ekipler, TIR'ı X-ray taramasından geçirip, narkotik dedektör köpekle arama yaptı. TIR'ın yedek lastiğinin içinde, 13 paket halinde 15 kilo 248 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-08-17 11:21:30
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