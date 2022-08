Ukraynalı çiftin otomobilde bıraktığı köpeklerden biri, havasızlıktan öldü

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Ukraynalı çiftin otomobilde bıraktığı, havasızlıktan hareketsiz kalan 2 köpek, ekipler tarafından aracın camı kırılarak çıkarıldı. Köpeklerden biri ölürken, çift büyük üzüntü yaşadı. Çevredekiler, veterinerin geç geldiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Ukraynalı Vitaly Krasnolutsky, içinde 2 köpeğinin bulunduğu BT 5766 BX plakalı otomobilini Atatürk Bulvarı'na park edip, vize işlemleri için Bulgaristan Başkonsolosluğu'na gitti. Hava sıcaklığının 37 derece olduğu Edirne'de, çevredekiler hareketsiz kalan köpekleri fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 SAAT MÜDAHALE ETTİ, KURTARILAMADI

Bu sırada Vitaly Krasnolutsky ile eşi de olay yerine geldi. Çiftin anahtarı otomobilde unuttukları fark edilince ekipler, aracın camlarını kırarak köpekleri çıkardı. Ekipler, Staffordshire Bull Terrier cinsi 'Elvis' isimli köpeğe müdahale etti. Tepki vermeyen 'Elvis'e, sahibi de 1 saat kalp mesajı ve suni teneffüs yaptı. Bölgeye gelen Edirne Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi. Çift büyük üzüntü yaşarken, çevredekiler veterinerin geç gelmesine tepki gösterdi. Vitaly Krasnolustsky ve eşinin bir süre diğer köpeklerine sarıldıkları görüldü.

1 SAATTİR VETERİNER BEKLENİYOR'

Köpeğin durumunu görünce çok üzüldüklerini söyleyen Beyhan Gülal, "Köpeklerin sabah bir şeyi yoktu. Burada hayvanlarını gezdirdiler. Daha sonra köpeklerini bırakıp, konsolosluğa gittiler. Sabah 9 gibi gelmişlerdi; o saatten beri bu şekilde hayvanlar. Biz de görünce dayanamadık, çok üzüldük. Bizim de köpeğimiz var; onlar evlat gibi. Veterinerin geç gelişi kabul edilebilir gibi değil; 1 saattir bekleniyordu" dedi.

Hatice Gülal da kendilerinin de köpekleri olduğunu belirterek, "Çok üzüldüm, benim de bir köpeğim var. Onlar bizim evladımız gibi. Ama böyle de bir veterinerlik sistemi olmaz. 1 saati geçmiş aranalı, veteriner yeni geldi. Eğer benim hayvanım olsaydı; veterineri dövebilirdim. 1 saati geçti ve veteriner gelmedi" diye konuştu.

'ARACIN KAPISINI AÇMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK'

Bölgede esnaflık yapan İsmail Artamacı ise "Aracı sabah gördüm, camları çok az açıktı. Hayvanlar içerisindeydi, havlıyorlardı. 1-2 saat sonra sahipleri gelip, aracı çalıştırıp klimayı açmışlar. Daha sonra buradaki bir esnaf, arabada hayvanın boğazının sıkışıp, ağzından salyaların aktığını görmüş. Sonra polise ve itfaiyeye haber verdiler. Araç yabancı uyruklu olduğu için de zor ulaştılar. Bu sırada aracın kapısını açabilmek için bayağı uğraştık. Hatta camı kıracaktık ama polis izin vermedi. Çok üzüldük, çünkü o da bir can" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise köpeklerin sahibi Vitaly Krasnolutsky hakkında 'köpeğine eziyet etmek' suçundan işlem başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2022-08-18



