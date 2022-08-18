Prof. Dr. Altun: mRNA aşısının daha koruyucu olduğuna dair bilimsel kanıt var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Altun: mRNA aşısının daha koruyucu olduğuna dair bilimsel kanıt var

DHA

Prof. Dr. Altun: mRNA aşısının daha koruyucu olduğuna dair bilimsel kanıt var


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, "Dünyanın saygın tıp dergilerinde yapılan çalışmalarda, hatırlatma dozunda inaktif virüs aşısı yaptıranlar ile hatırlatma dozu olarak mRNA grubu virüs aşısı olanlar kıyaslandığında; mRNA aşısı yaptırılan gruplarda ağır hastalık tablosu, ölüm ve hastaneye yatış oranları daha düşük olduğu ve daha koruyucu olduğu için bu yönde bir bilimsel kanıt var" dedi.
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, koronavirüs salgınında son dönemde yaşanan vaka artışına dikkat çekti. Son 4 aya ilişkin grafiği paylaşan Altun, "Vaka sayılarının düşüşüyle birlikte mayıs ayında günlük vaka sayıları haftalık 7 binlere kadar düşmüştü. Vaka sayılarındaki artışlar haziran ayının son haftasıyla birlikte görülmeye başlandı. Haziran ayının son haftasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülüyor. Temmuzun son haftasında ise artış hızlanıyor. Bu Sağlık Bakanlığı web sayfasından haftalık olarak yayımlanan sayılardan oluşturduğum bir Türkiye veri grafiği. Sahadaki meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler ile birlikte Edirne'de de vakalar Türkiye verilerine benzer tarzda haziran ayının son haftasında vakalar yükselişe geçiyor temmuz ile birlikte bu artış belirginleşiyor. Ağustos ayının ilk haftasında ciddi bir zirve yaparak azalmaya başlıyor. Bu 5'inci dalga. Edirne'de temmuz ayındaki ilk artışlar ile birlikte günlük vaka sayıları 150-200 bandına ulaşıyor. Grafikte siyah ile gösterilenler ise ölüm oranları. Vaka sayılarındaki artış ile birlikte ölüm oranlarında da artış görülüyor. Ölüm sayıları şu an da haftalık 350 bandında devam ediyor" diye konuştu.
'TOPLUMSAL HAREKETLİLİK HIZLANDIRIYOR'
Vaka artışını, toplumsal hareketliliğin çok fazla olduğu süreçlerin hızlandırabildiğini belirten Altun, "Toplumsal hareketliliğin çok fazla olduğu süreçler hızlandırabiliyor. Temmuz ayındaki artışın en büyük temel etken Kurban Bayramı. Uzun bir tatil dönemi vardı. Bu tatil dönemi ile birlikte yurt içinde ortaya çıkan hareketlilik, insanların samimi ortamlarda bir araya gelmesinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Edirne için bir diğer etken 27 Temmuz'da biliyorsunuz Bulgar vatandaşları için kimlikle Türkiye'ye girişleri kararı alındı. Vakalardaki artış Edirne'ye ilişkin bir veri olmadığı için bunu söyleme şansımız yok ama bu ticari anlamdaki hareketlilik bakıldığında yurt içinde de Edirne'ye gelmek için esnafların hücum ettiğini de biliyoruz" dedi. 
'EKİMDE 6'NCI DALGA OLABİLİR'
Ekim ayında okulların açılmasıyla 6'ncı dalganın da gündeme gelebileceği uyarısında bulunan Altun, "Ekim ayında okulların açılması ve havaların serinlemesiyle birlikte 6'ncı dalga gündeme gelebilir. Bizi koruyacak tek şey aşı. Türk Tabipleri Birliği önerdiği aşılama takvimi içerisinde bir ay ara ile 2 doz mRNA aşının yapılması ve 6 ay sonra hatırlatma dozunun yapılması gerekiyor. 
Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında bakıldığında aşılama oranlarının düşüklüğünü görüyoruz. Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'deki aşılama oranına ile günümüz aşılama oranına bakıldığında yaklaşık 8 aya yakın bir süre var ve sadece yüzde 2'lik bir artış var. Bu ciddi anlamda sıkıntı demektir. Bakanlığın sitesinde bakıldığında 3'üncü doz aşı uygulanan yurttaş sayısı yaklaşık 28 milyon olarak görülüyor. Oysa ki bakıldığında 18 yaş üstü Türkiye'deki 62 milyon nüfusunun yarısını bile oluşturmayacak düzeydedir" diye konuştu. 
Son bilimsel çalışmalara göre hatırlatma dozunun mRNA aşısı olarak yapılması gerektiğini savunan Prof. Dr. Altun, "Hala bilinen bu hastalıkla en temel şey, hastane yatış ve ölümleri azaltmaktaki en büyük etken aşı olmak. Son bilimsel çalışmalarda da hatırlatma dozunun mutlaka mRNA olması gerektiği yönünde. Diğer inaktif virüs aşılarının hatırlatma dozunda koruyuculuğun diğeri ile aynı olmadığı biliniyor. Şu ana kadar aşı yapılan ülkeler içerisinde inaktif virüs aşısının kullanıldığı ülkeler var. Her iki aşının kullanıldığı ve sadece mRNA aşılarının kullanıldığı ülkeler var. Burada dünyanın saygın tıp dergilerinde yapılan çalışmalarda hatırlatma dozunda inaktif virüs aşısı yaptıranlar ile hatırlatma dozu olarak mRNA grubu virüs aşısı olanlar kıyaslandığında; mRNA aşısı yaptırılan gruplarda ağır hastalık tablosu, ölüm ve hastaneye yatış oranları daha düşük olduğu ve daha koruyucu olduğu için bu yönde bir bilimsel kanıt var" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-08-18 17:01:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali Kırbıyık başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali ...
Ukraynalı çiftin otomobilde bıraktığı köpeklerden biri, havasızlıktan öldü
YEREL HABERLER Ukraynalı çiftin otomobilde bıraktığı köpeklerden ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek
YEREL HABERLER "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu ...
Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu
YEREL HABERLER Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek ...
Yanlarında cesetle Meriç'ten kurtarılan göçmenlerden Velid: Türk askeri olmasa ölürdük 
YEREL HABERLER Yanlarında cesetle Meriç'ten kurtarılan göçmenlerden ...
Edirne'de AK Parti yönetim kurulu üyeleri ETUS'un sorunlarının sürdüğünü belirtti
YEREL HABERLER Edirne'de AK Parti yönetim kurulu üyeleri ETUS'un ...
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı:
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler ...
Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Sanayi ve ...
Gurbetçiler dönüş yolunda Kapıkule'de "hızlı geçişten" memnun
YEREL HABERLER Gurbetçiler dönüş yolunda Kapıkule'de "hızlı ...
Edirne'deki tarihi konaklar restore edilecek
YEREL HABERLER Edirne'deki tarihi konaklar restore edilecek
Edirne'de kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı
YEREL HABERLER Edirne'de kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı
Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor
YEREL HABERLER Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler ...
Keşan'da bir evde 280 sentetik ecza ele geçirildi
YEREL HABERLER Keşan'da bir evde 280 sentetik ecza ele geçirildi
Keşan'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Keşan'dan kısa kısa
Uluslararası Demokratlar Birliği, Kapıkule'de gurbetçilere Türkçenin önemini anlattı
YEREL HABERLER Uluslararası Demokratlar Birliği, Kapıkule'de ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ...
Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı
Edirne'de sağlık ekipleri köy köy gezerek ilk yardımı anlatıyor
YEREL HABERLER Edirne'de sağlık ekipleri köy köy gezerek ilk yardımı ...
Edirne'de "17 Ağustos Depremi Fotoğraf Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "17 Ağustos Depremi Fotoğraf Sergisi" ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.