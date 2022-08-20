Sınır kapılarından 1 milyon 872 bin gurbetçi geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınır kapılarından 1 milyon 872 bin gurbetçi geldi

DHA

Sınır kapılarından 1 milyon 872 bin gurbetçi geldi


Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)AVRUPA'da yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere bu yıl ana vatana akın etti. Haziran ayından itibaren Edirne ve Kırklareli'den Bulgaristan ile Yunanistan'a açılan sınır kapılarından 1 milyon 872 bin gurbetçi kara yoluyla geldi.
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapılarından, 2019 yılında 412 bin 795 araçla 1 milyon 703 bin 908 gurbetçi ana vatana geldi. 2020'de pandemi nedeniyle bu sayı 120 bin araçla 492 bin 942'ye düştü. 2021 yılında kara yoluyla 356 bin 187 araçla 1 milyon 402 bin 969 gurbetçi geldi. Bu yıl haziran ayından itibaren ise bu 5 sınır kapısından 193 bin 102 araçla, 1 milyon 872 bin gurbetçi ana vatana giriş yaptı. Bu, son yılların en büyük rakamı oldu. 
SINIR KAPILARINDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
Bu yıl ülkeye gelen ve yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerden 812 bin 606'sı yaşadıkları ülkelere geri döndü. Dönüş yolculuğunu sürdüren gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler, zaman zaman 2 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Kapıkule'de 1750 araçlık otoparkın büyük kısmı dolarken, kara yolu üzerinde de yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte otoparkta sıranın kendisine gelmesini bekleyen gurbetçilere, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan stantlarda çay ve soğuk içecekler ikram ediliyor. Tesis şeklinde kurulan alanda ihtiyaçlarını giderip bekleyen gurbetçiler, sıranın gelmesiyle yollarına devam ediyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, sınır kapılarında, peron ve personel sayısını artırıp, aldığı önlemlerle gurbetçilerin çıkışlarını hızlandırıyor.
'GELİRKEN SEVİNÇTEN, GİDERKEN ÜZÜNTÜDEN AĞLIYORUZ'
İzmit'ten, yaşadığı Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Mustafa Pektaş, Türkiye'den ayrılmanın buruk hüznünü yaşadığını söyledi. Türkiye'ye geldiklerinde sevinçten, çıkışta hüzünden ağladıklarını belirten Pektaş, "4 hafta iznimizi yaptık. Biraz yoğun geçti, işlerimiz vardı. Bekliyoruz her seneki gibi. Şu bayrağı gördüğümüzde, geldiğimizde sevinçten, giderken de üzüntüden ağlıyoruz. Çok zor oluyor ama bunu Türkiye'dekiler anlayamıyorlar. Biz buraya gelince, 'Siz yurt dışından geliyorsunuz. Orada sizin için her şey güzel' diyorlar ama vatan hasreti, şu ezanın sesini bile insan özlüyor. Özlemez olur mu? Gün saymaya başladık. 360 gün kaldı. Allah nasip ederse, biz her sene Türkiye'ye geliriz. Başka bir ülkeyi tercih etmiyoruz. Bizim vatanımızdan güzel ülke yok" dedi.
Altınoluk'tan Almanya'ya dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen Özlem Doğan da "Gezdik, dolaştık. Denize girdik. Çok güzel geçti. İnsan geriye dönmek istemiyor. Şu anda yeni yeni gözyaşımız durdu. Çok üzüldük. Aileyi insan bırakınca üzülüyor. Bir de memleketindesin, Türkçe konuşuyorsun, herkesi görüyorsun, rahatsın. Çok güzel anılarımız oldu. Şimdiden seneyi hayal ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-08-20 11:36:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Valisi Kırbıyık, nitelikli turizme önem verilmesi gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, nitelikli turizme önem ...
Vali Kırbıyık, Selimiye'de yürütülen çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık, Selimiye'de yürütülen çalışmaları ...
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da aşure dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da aşure ...
Kırkpınar başpehlivanları lisans eğitimi için minderde ter döktü
YEREL HABERLER Kırkpınar başpehlivanları lisans eğitimi için ...
Başpehlivanlar üniversiteye girebilmek için yetenek sınavında ter döktü
YEREL HABERLER Başpehlivanlar üniversiteye girebilmek için yetenek ...
"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
YEREL HABERLER "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure ...
Kaymakam Çiftci'den veda mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Çiftci'den veda mesajı
Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Vali Kırbıyık tayini çıkan mülki idare amirleri ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık tayini çıkan mülki idare amirleri ve ...
'Koronavirüste vaka artışı, mutasyonları körüklüyor'
YEREL HABERLER 'Koronavirüste vaka artışı, mutasyonları körüklüyor'
Milletvekili Aksal, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteğinin hayırlı olmasını diledi
YEREL HABERLER Milletvekili Aksal, tarımsal elektrik üretim bedeline ...
Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret
Türkiye'ye sevinçle gelen gurbetçilerin Kapıkule'den "hüzünlü" dönüşleri devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye'ye sevinçle gelen gurbetçilerin Kapıkule'den ...
TESK Başkanı Palandöken, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER TESK Başkanı Palandöken, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ...
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan hatırlatma dozu tavsiyesi
YEREL HABERLER Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ...
Prof. Dr. Altun: mRNA aşısının daha koruyucu olduğuna dair bilimsel kanıt var
YEREL HABERLER Prof. Dr. Altun: mRNA aşısının daha koruyucu olduğuna ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali Kırbıyık başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali ...
Ukraynalı çiftin otomobilde bıraktığı köpeklerden biri, havasızlıktan öldü
YEREL HABERLER Ukraynalı çiftin otomobilde bıraktığı köpeklerden ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek
YEREL HABERLER "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu ...
Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu
YEREL HABERLER Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek ...
Yanlarında cesetle Meriç'ten kurtarılan göçmenlerden Velid: Türk askeri olmasa ölürdük 
YEREL HABERLER Yanlarında cesetle Meriç'ten kurtarılan göçmenlerden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.