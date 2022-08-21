Yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polisin araçta yaptığı aramada yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ve 46 euro sahte madeni para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, yurt dışına sahte para götürüleceğini belirledi. Polis, takibe alıp durdurduğu araçta yaptığı aramada, 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ile 46 euro sahte madeni para ele geçirdi. Araçtaki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait, şarjör ile 231 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-08-21 13:46:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.