TÜ'de ilk kaydı yapan Vali Kırbıyık: Her türlü desteği vereceğiz

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası Trakya Üniversitesi'ni (TÜ) tercih eden öğrencilerin kayıtları başladı. İlk kaydı yapan Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, bu yıl Edirne'yi 8 bin 557 öğrencinin tercih ettiğini belirterek, "Onların burada güzel bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

TÜ, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından yüzde 99,02´lik doluluk oranı ile en çok tercih edilen fakülteler arasında yer aldı. Yerleştirme sonuçlarına göre TÜ lisans programlarına 4 bin 291, ön lisans programlarına ise 4 bin 266 öğrenci yerleşti. Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için lisans ve ön lisans programlarına açılan toplam 8 bin 642 kişilik kontenjana, 8 bin 557 öğrenci yerleşti. Kayıtlar ise bu sabah Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde başladı. Kayıt işlemleri için gelen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tıp Fakültesi'ni 2'ncilikle kazanan Burak Güncan, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü kazanan Nazlı Beşyıldız ile Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nü kazanan Meriç Aleyna Aktoprak'ın kaydını yaptı.

'ÖĞRENCİLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Vali Kırbıyık, bu yıl Trakya Üniversitesi'ni 8 bin 557 öğrencinin tercih ettiğini kaydederek, "Yeni bir eğitim-öğretim yılını açıyoruz. Trakya Üniversitesi ülkemizin köklü üniversitelerinden bir tanesi. Bu yıl da yaklaşık 8 bin 800 öğrencimiz kayıt yaptırarak üniversitemizde eğitime başlayacaklar. Bunun yanında uluslararası öğrencilerimiz de olacak. Gelen öğrencilerin heyecanını paylaşmak istedik burada. Bir yandan e-devlet üzerinden elektronik ortamda da kayıt işlemleri yapılıyor, bir kısım öğrencimiz de yüz yüzeyi tercih ediyor ama Edirne güzel bir şehir, altını çizmek istediğimiz kısım burası. Öğrencilerimiz güzel bir şehirde inşallah öğrencilik hayatlarına devam edecekler. Bizler de onların burada güzel bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne'nin öğrencilerle yeniden renkli bir şehir olacağını belirterek, "Bu heyecanlı günümüze eşlik eden sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Edirne 40 bin öğrenciyle yine canlı bir şehir haline gelecek, biz de mutluyuz" dedi.

ANNESİ VE BABASININ ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Tıp Fakültesi'ne 2'ncilikle yerleşen Burak Güncan da hem annesinin hem babasının Trakya Üniversitesi'nde çalıştığını dile getirerek, "Tıp Fakültesi'ni kazandım. İstediğim bir bölümdü, uzun zamandır buraya gelmeyi düşünüyordum. Çalıştım, oldu ve başardım. Hem annem hem de babam burada çalışıyor, bu beni çok teşvik etti. Tıp zaten zor bir bölüm. Böylece kendi başıma ev tutmak veya şehir dışında yaşamak gibi şeylerle uğraşmak zorunda kalmayacağım. Benim için daha rahat ve daha güzel bir süreç olacak" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Güncan'ın babası Feridun Güncan ise 26 yıldır Trakya Üniversitesi'nde çalıştığını aktararak, "Oğlum çok yüksek puan alırsa Hacettepe veya Ege tıp istiyordu, onun haricinde bir de Edirne'de kalmak istiyordu. Edirne'yi tercih etti puanına göre. İkincilikle girdi buraya gayet mutluyuz. Ben ve eşim de burada çalışıyorum. Ben 26 yıldır, eşim de 24 yıldır burada çalışıyor. Bizim için çok gurur verici bir şey. Yıllardır çalıştığımız hastanede oğlumuzun tıp öğrencisi olması gurur verici, gayet mutluyuz" dedi.

KIZIYLA AYNI ÜNİVERSİTEDE BULUŞTU

Kızı Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü´nü kazanan, kendisi de aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Dr. Seyfi Aktoprak, "Kızım burada Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nü tercih etti. İstediği bölüm alanı oydu. Gerekli araştırmaları çok uzun zaman yaptı. İsteyerek yaptı. Mutlu ve gururluyuz, Allah herkesin çocuğuna nasip etsin. Aynı üniversite çatısı altındayız, bu nedenle de çok mutluyum" diye konuştu.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nü kazanan Meriç Aleyna Aktoprak da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu bölümü seçmeden önce hocalarımla konuştum. Bana destek olacaklarını söylediler. O nedenle burayı seçtim. Trakya Üniversitesi zaten bildiğim yer, bu nedenle de çok mutluyum" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-08-22 12:53:25



