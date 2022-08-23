Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi´nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-08-23 12:11:51



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