Yakalandığı bekçilere biber gazı sıkarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde çok sayıda suçtan aranırken yakalanınca bekçilere biber gazı sıkarak kaçmak isteyen C.K (17) tutuklandı.

Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere Caddesi´nde `motosiklet hırsızlığı´, `evden hırsızlık´ ve `açıktan hırsızlık´ suçlarından aranan C.K., devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçmak istedi. Bekçiler, C.K.´yi takip edip yakaladı. C.K. bu sırada bekçilere biber gazı sıkarak kaçmak istedi. Ancak bekçilerin müdahalesiyle C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-08-24 12:27:36



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