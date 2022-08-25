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İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı

DHA

İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)İYİ Parti Dış Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Avrupa ülkelerinde yaptıkları çalışmanın ardından gurbetçilerin sorunlarının çözümlerine yönelik hazırladıkları 14 maddelik taahhütnameyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda dağıttı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak 3 ay boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Türk vatandaşların yoğunlukla yaşadığı bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmaları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda paylaştı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve teşkilat mensuplarının eşlik ettiği Uz, Kapıkule'deki programda sorunların çözümlerine yönelik hazırladıkları 14 maddelik taahhütnameyi gurbetçilere dağıttı.
Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, gurbetçilerin sıklıkla yaşadıkları problemlere değindi. Avrupa'nın her yerini gezdiklerini söyleyen Uz, "Oradaki teşkilatları yapılarımızla, derneklerimizle faaliyetler içerisinde olduk ve esnafımızı gezdik. Bu bağlamda 14 ana madde üzerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit ettik. Bir komisyon marifetiyle gözden geçirdikten sonra genel başkanımıza konuyu arz ettik. Bir çalışma ekibi oluşturmak suretiyle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hem ülkelerinde hem Türkiye'ye gelişlerinde yaşadıkları sıkıntı ve dertleri konusunda çözüm odaklı neler yapabileceğimizi masaya yatırdık ve bununla ilgili bir taahhütname hazırladık. Orada yaşayan vatandaşlarımıza nasıl biz de kol kanat gereriz, yaralarına nasıl merhem olabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik" dedi.
'ANLAŞMAYA RİAYET EDEN SADECE TÜRKİYE OLMUŞ'
Gurbetçilerin yaşadıkları sorunlardan örnek veren Uz, "En önemli olanlardan bir tanesi geliş güzergahlarındaki yaşadıkları sıkıntıları, sınır kapılarındaki bekleme sürelerini dillendiriyorlar. Ülkelerinde yaşadıkları dolandırıcılık işlerinde mağdur edildiklerini dile getiriyorlar. Emekliliği ülkemizde hak etmiş ve daha sonra iptal edilmiş olmasından bahsediyorlar. En acısı; 12 ülkenin anlaşmış olduğu bir anlaşma neticesinde oradaki vatandaşların Türkiye'deki mal varlıkları ve birikimlerinin Almanya'ya bildirilmesi üzerine büyük mağduriyet yaşadıklarını, kimisinin mal varlıklarına el konduğu, kimisinin maaşlarının kesildiği, kimisine ise çok büyük vergi yükünün konduğu bir süreç yaşıyoruz. Maalesef bu 12 ülkenin anlaşmasında sadece buna riayet eden ve Almanya'ya bu bilgileri veren Türkiye var, diğerleri de vermemiş" diye konuştu.
'SEÇİM İÇİN İYİ PARTİ'NİN HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'
Gurbetçilerin ciddi sorunları bulunduğunu ve bunu çözmek için hazır olduklarını kaydeden Uz, "Orada gurbetteler burada 'Alamancılar' tabiri var. Maalesef bunları dinlememiş, kulak arkası etmişiz. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde 4 milyona yakın seçmen sayısı var. Birçok noktada yaşayan kendi vatandaşlarımız var. Bunları bugün kendileriyle paylaşacağız. Kendileriyle ilgili İYİ Parti ailesi olarak neler yaptığımızı, ne gibi çalışmalar yaptığımızı bildireceğiz. Zamanında veya erken hangi tarihte olursa olsun, bu seçim için İYİ Parti'nin hazır olduğunu da hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili göstermiş olacağız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-08-25 14:28:54

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