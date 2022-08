Kapıkule'de gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüşü

20 kişi can vermişti! Katliam gibi kazanın yeni görüntüsü!



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'ye tatil için gelen gurbetçiler, Avrupa'ya dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemeye başladı. Gümrük sahasına girmek için sıra bekleyen gurbetçiler, hem sıcak hava ile mücadele ediyor hem de ana vatandan dönüşün hüznünü yaşıyor.

Okulların tatil olduğu haziran ayı itibarıyla Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçiler dönüşe geçti. 15 gün ile 1 ay arasında memleketlerinde tatil yapan gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış işlemleri yaptırıyor. Gümrük sahasına girmek için sıra bekleyen gurbetçiler, hem sıcak hava ile mücadele ediyor hem de ana vatandan dönüşün hüznünü yaşıyor.

'GİDESİMİZ YOK AMA MECBUR'

Trabzon'dan Hollanda'ya geri dönmek için Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen Ali Çalık, Türkiye'de 6 hafta kaldığını belirterek, "3 senedir gitmedim. Korona girdi, çoluk çocuk, sağlık durumlarından dolayı gitmedim. Denize gittik, yaylalara çıktık, her yeri gezdik. Sümela'ya çıktık, tatil yerlerini gezdik. Hüzün çok, gidesimiz yok ama mecbur. Ama yine döneceğiz. 11 ayın geçmesini bekliyoruz" dedi.

Bulgaristan'a geçiş için 2 saat beklemek zorunda kaldığını ifade eden Çalık, "Şu anda 2 saattir buradayız. Zorlanıyoruz ama Bulgaristan´da sıkıntı herhalde. Onlar, şu yaz günlerinde birkaç tane daha peron ilave etseler; bu millet, bu rezilliği çekmez. Mümkün mü, mümkün değil mi? Bilmiyorum. Bu kadar insan, bu güneşte. 4 tane çocuk arabada yanıyor" diye konuştu.

'KAPIDA GÜZEL BİR SİSTEM YAPMIŞLAR'

Tatilini geçirdiği Alanya'dan Almanya'ya dönen Tamer Kapkıner ise "Memnun kaldık. Yolculuk da güzeldi. Sadece bu geliş-gidiş biraz sıkıntı oluyor. Ama ona katlanıyoruz. Yaklaşık 1,5 saat. O kadar aşırı değil. Kapıda güzel bir sistem yapmışlar. Ne bir tartışma var ne de 'Sen benim sıramı kaptın?'. Bu süper olmuş. Su veriyorlar, kahve veriyorlar. Bunu hiçbir yerde görmedim. Duygular kötü, insan ister ki; geldiği zaman ebedi kalsın ama olmuyor. Doğma büyüme, oralıyım. Çocuklarım da oralı. İstesek de olmuyor" ifadelerini kullandı.

'DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE GELDİM'

Ankara´dan Almanya'ya dönen Cihan Kimsesiz de uzun süre beklemek zorunda kalmasına tepki göstererek, "Tatil iyi geçti ama gümrük kötü geçti. Saat 09.00'dan beri bekliyoruz. Duygular kötü ama elde olacak bir şey yok, mecbur. Girerken çok mutlu hissediyoruz ama çıkarken üzüntülü. Tatil iyiydi ama gün günü aratıyor. Çabuk geçiyor. Her sene geliyoruz" dedi.

Fransa'ya dönen Özlem Karaçil ise düğün alışverişini Türkiye'den yaptığını söyleyerek "Türkiye gerçekten çok güzel. Üzgünüz, her sene heyecanla geliyoruz ama sonra da üzülerek gidiyoruz. İstanbul'u, Fethiye'yi gezdik, düğün alışverişine geldim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

