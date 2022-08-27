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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pasaportsuz girişin ardından hafta sonları gelen Bulgar sayısı 20 bini buldu

DHA

Pasaportsuz girişin ardından hafta sonları gelen Bulgar sayısı 20 bini buldu


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)PASAPORTSUZ Türkiye'ye girişlerine imkan tanınmasının ardından Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısı her geçen artıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Hafta sonları bizim maksimum rakamlarımız 12 bin ile 16 binlere çıkmıştı. Şimdi 20 binleri görüyoruz. Kent ekonomisi açısından ciddi anlamda bir katkı sağlıyor" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulamanın ardından Bulgaristan'dan, Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarıyla gelen Bulgar turistlerin, iğneden ipliğe hemen her şeyi satın alarak kişi başı ortalama 100 ila150 euro harcadıkları belirtildi. Bulgarlar, alışveriş merkezleri ve kurulan halk pazarlarına kadar hemen her yerde bulunan iş yerlerinden alışveriş yaparak ülkelerine dönüyor.
'HAFTA SONU GELİŞİLERİ  20 BİNE ÇIKTI'
Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Cumhurbaşkanlığı kararından sonra kimlikle girişlerde ciddi anlamda bir artış var. Önümüzdeki günlerde bu artışın daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü kapılarımız ciddi anlamda kalabalık. Malum gurbetçi giriş ve çıkışlarımız var. Tahmin ediyorum, önümüzdeki günlerde kapıların rahatlamasıyla beraber Bulgaristan'dan gelen misafirlerde ciddi bir artış yaşayacağız. Eskiden genelde yakın bölgelerden geliyordu. Ama kimliklerle girişlerle beraber Karadeniz ve iç bölgelerden de gelişler devam ediyor. Genelde 180 kilometre civarında bir giriş güzergahı vardı, bu 350-400 kilometreye kadar çıktı" dedi.
Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından hafta sonları 12 bin ila 16 bin turist giriş yaparken, kimlikle giriş imkanının ardından bu sayının 20 bine çıktığını söyleyen Zıpkınkurt, "Şimdi 20 binleri görüyoruz. Kent ekonomisi açısından ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Şu anda konaklamalarımız zaten gurbetçilerle beraber dolu. Hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımız yeterince cevap verebiliyorlar. Edirne, hizmet sektöründe ve turizmde gelişiyor. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde gurbetçilerin bitmesiyle gerçek rakamları görebileceğiz" diye konuştu.
'3 MİLYON BULGAR TURİST BEKLİYORUZ'
Zıpkınkurt, Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayılarında geçtiğimiz yıllara göre yüzde 30 artış beklediğini belirterek, "Kimliklerle girişlerle beraber yıl sonuna kadar Bulgar turist gelişi 3 milyonu geçer" dedi.
Edirne'de pazarcı esnafından Mehmet Demir, kimlikle girişin başlamasının ardından Bulgar turistlerin gelişlerinde artış olduğuna dikkat çekerek, "Bulgaristan'dan kimlikle gelen çok var son 2-3 haftadır. Cumhurbaşkanının açıkladığı genelgeden sonra kimlikle geliyorlar. Leva yükseldiği için alışverişleri arttı. Ama şimdi Almancılar dönüyor, gümrük kapıları yoğun, 1-2 hafta sonra daha çok gelirler. İşler çok açılır" dedi.
'RAHAT BİR ŞEKİLDE GELDİK'
Bulgaristan'da yaşayan soydaşlardan Aysel Dursun, eşi Hasan Dursun ile birlikte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Dursun, "Türkiye'ye kimlikle giriş yaptık, çok rahat bir şekilde geldik. Buradan Bulgaristan vatandaşlarına sesleniyorum, çıksınlar, gelsinler. Her şey çok kaliteli ve ucuz. Ben bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım" dedi.
Türkiye'ye Bulgaristan'dan kimliğiyle giriş yapan Mustafa Mitkov da "Bizim için ucuz ve uygun. Buradan ayakkabı alıyoruz, alışveriş yapıyoruz ev için. Her şeyi satın alıyoruz. Bizi kurtarıyor, çünkü rahat geliyoruz. Vize muafiyeti ile herkes gelebilir. Şimdi Türkiye'ye gelmek daha kolay" dedi.
Erdinç Pehlivanov ise, "Alışveriş için her hafta buradayız. Kimlikle, çok rahat geldik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-08-27 12:05:12

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