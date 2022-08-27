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Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu

DHA

Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)AVRUPA´nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, ana vatanda geçirdikleri yaz tatillerinin ardından dönüş yolunda, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Kapıkule'de gümrük sahası içinde 5 şeritli yol ve çıkış peronu gurbetçi araçlarıyla dolarken, İpsala Sınır Kapısı yolunda da araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, kara yoluyla geldikleri memleketlerinde yaz tatillerini geçirdikten sonra dönüş yoluna geçti. Gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı, gümrük sahası içinde 5 şeritli yol ve çıkış peronu gurbetçi araçlarıyla doldu. Burada yaşanan yoğunluğun, Bulgaristan'ın yaşanan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığı belirtildi. Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda ise gurbetçiler sınır yolu boyunca araçlarıyla 3 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan diğer Hamzabeyli ve Dereköy ile Yunanistan'a açılan Pazarkule sınır kapılarında da gurbetçiler zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, haziran ayından bu yana 2 milyonun üzerinde gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti. Yetkililer ülkeden çıkış yapan gurbetçi sayısının son günlerde artış olduğunu ve yoğunluğun eylül ayının ilk haftasına kadar zaman zaman devam edeceğini ifade etti. Dönüş yoluna geçen gurbetçiler ise buruk bir şekilde ülkeden ayrıldıklarını belirtti.
'DUYGUSAL OLARAK YORGUNUZ'
Fransa'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıranın kendisine gelmesini bekleyen Meryem Kütük, ailesiyle birlikte tatile geldiklerini belirterek, "Türkiye'de tatilimiz çok güzel, çok hızlı geçti. Bu yıl 6 hafta kaldık. Şu an çıkış yapacağız, hüzün var. Aileyi bırakıp gitmek çok zor, özleyeceğiz. Duygusal olarak yorgunuz. Allah kısmet ederse seneye yine geleceğiz" dedi.
Diğer gurbetçiler de ülkeden ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-08-27 16:06:32

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