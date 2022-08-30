Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi´nde yarın için kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi´nde beklenen gök gürültülü sağanağın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde (Enez, Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Meriç) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının tahmin edildiği belirtildi. Kuvvetli yağışların, etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde de gece kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-08-30 12:41:42
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