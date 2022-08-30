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Vali Kırbıyık: Edirne'de ayçiçeği rekoltesi 300 bin ton üzerinde olacak

DHA

Vali Kırbıyık: Edirne'de ayçiçeği rekoltesi 300 bin ton üzerinde olacak


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valisi Kürşat Kırbıyık, geçen yıl 1 milyon 73 bin dekar arazide ayçiçeği ekimi yapıldığını belirterek, "Toplam rekoltemiz 285 bin ton civarındaydı. Bu yıl itibarıyla bizdeki veriler, daha yüksek bir ekim alanını işaret ediyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dönüm civarında arazide ayçiçeği ekiminin olduğunu öngörüyoruz. Yıllık rekolte beklentimizin de yaklaşık 300 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyoruz" dedi.
Edirne'nin Küçükdöllük köyünde 27 dönümlük ayçiçeği tarlasında düzenlenen hasada Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve çiftçiler katıldı. Vali Kırbıyık, etkinlikte biçerdöverin başına geçerek hasadı başlatırken, AK Parti'li Aksal da eşlik etti. Hasadın ardından Kırbıyık, biçerdöverden römorka aktarılan ayçiçeği çekirdeklerini inceledi.
Vali Kırbıyık, Edirne´de 2021'de 1 milyon 73 bin dekar arazide ayçiçeği ekimi yapıldığını kaydederek, "İlimiz, geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 1 milyon 73 bin dekar arazide ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Toplam rekoltemiz 285 bin ton civarındaydı. Bu yıl itibarıyla bizdeki veriler, daha yüksek bir ekim alanını işaret ediyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dönüm civarında bir arazide ayçiçeği ekiminin olduğunu öngörüyoruz. Yıllık rekolte beklentimiz de yaklaşık 300 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyoruz. Rekolte, verimlilik, yağ oranı çok önemli. İnşallah bu sene ilk edindiğimiz izlenimler gayet iyi bir yıl olacak gibi gözüküyor. Allah, tüm çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını versin" diye konuştu.
'ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK FİYAT BEKLENTİMİZ VAR'
Çiftçilerin zor iş yaptığını dile getiren Vali Kırbıyık, şöyle devam etti:
"Yeri geliyor hasatla yeri geliyor kuraklıkla uğraşıyorlar. Bazen emeklerinin karşılığını alabiliyorlar, bazen alamıyorlar ama bu sene emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir yıl olacakmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde çiftçimizin yüzünü güldürecek şekilde bir fiyat beklentimiz de var; gerek desteklemede gerek fiyatta. Onda da çiftçimizin emeklerinin karşılığını alacağı yüksek rekoltenin karşılığında yüksek bir gelir getirecek fiyatların da açıklanmasıyla beraber çiftçimizin mutluluğuna önemli bir adım atacağımızı değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl itibarıyla baktığımızda Türkiye´de üçüncü sıradayız ayçiçeği üretiminde. Bu yıl rekoltenin artmasıyla beraber durumu tekrar değerlendireceğiz ama en azından yerimizi koruyacak gibi gözüküyoruz."
Daha önce biçerdöver kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine Kırbıyık, "Bunları zaten biz kullanıyor muyuz, tereddüt ediyorum. Makineler çok güzel. İçeride daha çok etkileniyoruz. Zaman zaman bu tarz etkinliklerde kullanıyoruz. Öyle bir uzmanlığımız yok ama anlatılırsa yapabiliyoruz" dedi.
Ayçiçeği tarlası sahibi çiftçi Mehmet Ali Taşkın da ilk hasada başladıklarını aktararak, "Bugün de Zafer Bayramı. Tam Zafer Bayramı´nda başlamış olduk. İnşallah hayırlı olacak. Verimler iyi olacak gibi düşünüyorum. Bu sene biraz yüksek. 30-40 kilo yüksek" diye konuştu. 
Vali Kırbıyık, ayçiçeği hasadı etkinliğinin ardından bölgede bulunan süt ve bağcılık işletmelerini de ziyaret etti. Kırbıyık, ziyaretlerde işletmelerin üretimi ile ilgili bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-08-30 17:22:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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