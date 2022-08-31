Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.S. ve kardeşi Y.S. ile E.U., N.Ç., S.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-08-31 12:36:44



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