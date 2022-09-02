Edirne'de sağanak etkili oldu (2)



KAPIKULE SINIR KAPISI SUYLA DOLDU, YURDA GİRİŞ- ÇIKIŞLAR DURDU

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Bulgaristan´a açılan Kapıkule Sınır Kapısı´na giden karayolu ile gümrüklü saha içi suyla kaplandı. Gümrük saha içinde bulunan araçlar ise peronlarda işlem yaptırmak için beklerken su içinde kaldı. Aşırı yağış nedeniyle bilgisayar sisteminde de arıza meydana gelince yolcu ve araç işlemleri yapılamadı. Türkiye´den çıkış ve Bulgaristan´dan giriş yapacak araçlar iki ülke tarafında parklarda bekletilmeye alındı. Türkiye´den çıkış yapacak araçlar, Kapıkule girişindeki parklara yönlendirilirken, bazı araç sürücüleri geri döndü.

Bulgaristan´dan Türkiye´ye giriş yapacak araç sürücüleri de anons yapılarak, Bulgaristan´a geri dönebilecekleri yönünde uyarıldı. Bulgaristan´a giden Osman Karadeniz, Kapıkule´den çıkış yapamadığını belirterek, "Çıkış yapacaktık, içeride çok su olduğu için çıkış yapamadık, geri dönmek zorunda kaldık" dedi.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kapıkule´deki su baskını nedeniyle Vali Yardımcısı Ali Uysal, gümrüklü sahaya gelerek incelemelerde bulundu. Su baskını nedeniyle AFAD ekipleri de Kapıkule´ye sevk edildi. Mahsur kalan araçlar polislerin de aralarında bulunduğu ekipler tarafından kurtarıldı. (DHA)Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-09-02 22:15:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.