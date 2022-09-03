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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de sağanak etkili oldu (3)

DHA

Edirne'de sağanak etkili oldu (3)


VALİ KIRBIYIK: ARAÇLARIN TAHLİYESİ YAPILDI
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sular altında kalan Kapıkule Sınır Kapısı´nda incelemelerde bulundu. Kırbıyık, şiddetli yağışın ardından altyapının, yağışın deşarjı ile ilgili yetersiz kalması nedeniyle gümrük sahasında böyle bir olayın yaşandığını belirterek, "Bugün böyle bir olayla maalesef karşı karşıya kaldık. Bir şiddetli yağış, akabinde gördüğümüz kadarıyla altyapının bu yağışın deşarjı ile ilgili yetersiz kalmasından kaynaklı olarak bir anda Kapıkule´deki yolcu alanlarımızda su birikmesiyle karşı karşıya kaldık. Olayı haber alır almaz ilgili arkadaşlarımız, kurumlarımız buraya intikal ettiler. AFAD, itfaiye ekipleri, diğer kolluk birimlerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın bütün araçlarıyla Özel İdare, DSİ olsun burada olmaya çalıştık. İlk hedefimiz alanda herhangi bir can güvenliğiyle ilgili bir tehdit olmamasını istedik. Bir an evvel araçların özellikle bu saha içerisinden, Türkiye´den yolcu çıkış bölgesindeki biriken araçların yolcu sahasının dışına çıkarılmasıyla ilgili özverili bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Kısmen zarar gören araçlarımız oldu ama can güvenliği ile ilgili bir problem yaşamadan bu araçların tahliyesini başardık" dedi.
'YOLCU ÇIKIŞLARI SU TAHLİYESİNDEN SONRA'
Türkiye'ye giriş ile ilgili problem olmadığını, fakat çıkışla ilgili su tahliyesi işlemini beklediklerini ifade eden Kırbıyık, "Şu an itibariyle ülkeye girişle ilgili peronlarımızda faaliyet yavaş yavaş başladı, onları yapıyoruz. Kısa vadede yolcu çıkış peronlarındaki su tahliyesini gerçekleştirdikten sonra, önümüzdeki birkaç saatlik dönemdeki hedefimiz o, yolcu çıkış işlemlerimizin de normale dönmesini arzu ediyoruz. Bu bize, bizim açımızdan da bir ders niteliğinde bir durumla karşı karşıyayız. Altyapıyla ilgili durumun tespitini çok hızlı bir şekilde yaptıracağız. Önümüzdeki dönemlerde bu eksikler nelerdir onlara da bakmamız gerekiyor. Kapıkule, bu formatıyla, yenilenen yüzüyle yaklaşık 10 yıldır hizmette. 10 yıldır böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. 10 gün önce benzer nitelikte bir durumla karşı karşıya kalsak da bu ölçüye hiç yaklaşmamıştık. Altyapıyla ilgili yeni bir çalışma yapılması kanaatindeyiz. En kısa zamanda altyapıdaki eksikleri gidererek önümüzdeki süreçte böyle durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almış olacağız" diye konuştu.
'ZARARLARIN KARŞILANMASI İÇİN GEREKLİ YARDIMLARDA BULUNULACAK'
Araçları zarar görenlerin de zararlarının karşılanması için gereğinin yapılacağını belirten Kırbıyık, "Onların hepsinin tespitini yapıyor arkadaşlarımız, yaptıracağız. Burada gerekli tespitler yapıldıktan sonra zararlarının karşılanmasıyla ilgili olarak gerek sigorta kapsamında gerek diğer devletin ilgili kurumları kapsamında gerekli yardımlarda bulunacak. Ama şu anda önceliğimiz bir an evvel alandaki su tahliyesinin yapılması ve yolcu giriş ve çıkışlarının güvenli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması. O durumdaki araçlarımızın sahanın dışına alıyoruz, tespitlerini yaptırıyoruz" dedi.
'ARABANIN İÇİ KOMPLE SU DOLDU, ÇOK KORKTUK'
Almanya'ya gitmek için Kapıkule'ye gelen fakat aracı su içinde kaldığı için bozulan Cenk Tunakan, "Her yer zaten sular altında kaldı. Biz o sırada buraya girdik, burası daha iyiydi. İçeriye aldılar bizi. Ortada kaldık. Ne öne gidebildik ne arkaya gidebildik. Orada yağmur birden bastırdı. Karşıdan gelen arabalarda her yer doldu birden. Arabanın içi komple su aldı, koltuklara kadar. Zaten arabanın içi su alınca motoru da su aldı büyük bir ihtimal. Arabamız şu anda çalışmıyor. Mağdur kaldık. Şu anda babam yolda, bizi almaya gelecek. Memleketimize gideceğiz. Ondan sonra arabayı bırakacağız büyük bir ihtimalle uçakla döneceğiz. Bebek de var çocuk da. Bayağı korktuk" ifadelerini kullandı.
'YARIM SAATTE SULAR YÜKSELDİ'
Fransa'ya gitmek için gelen Uğur Bektaş, "Çınarcık´tan geliyorum, Fransa´ya dönmek üzereydim. Burada perişan durumdayız. Biz ilk başta girdiğimizde 10 santim su vardı. Aradan yarım saat 40 dakika geçti, sular yükseldi. Hepimizi çıkarttılar. Burada bekliyoruz. Çünkü vezneye su girmiş, ödeyemiyoruz para. Aracımı en üst tarafa koydum ki su basmasın. Bana bir şey olmadı şükür. Bir arkadaşımınki bozuldu, çekici aradı. O da gelmek üzeredir" diye konuştu.
'YAŞADIĞIMIZ AFET'
Aracı gümrük sahasında mahsur kalan Özkan Küçük ise "Samsun Terme´den geliyorum. Yaşadığımız afet. Bir anda yağışla beraber su basması ve aşırı derecede ortada kaldık şu anda zaten. Aracım suyun içindeydi. Kenara çektim, kurtardım. Aracımda fazla bir hasarım yok ama sadece yolun açılmasını bekliyoruz şu anda. Çocuklar falan perişan olduk. Kendimiz korkmadık ama çocuklar aşırı derecede korktu. Elimizden geldiği kadarıyla da mecbur bekleyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Aracım dışarıda, şu anda dışarı aldılar. Çalıştırdım, aktif halde şu anda. Temizliğini yaptım. Kapının açılmasını bekliyoruz. Avusturya Viyana´ya gidiyorum" dedi. (DHA)Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ
2022-09-03 00:13:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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