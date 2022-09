Kapıkule'de sular çekildi, işlemler normale döndü

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de dün etkili olan sağanak sonrası Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan su baskınında suyla dolan gümrük sahasında temizlik çalışması tamamlandı. Çıkışlara kapatılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 6 saat sonra işlemler yeniden başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Edirne'de dün akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın giriş ve peronlarını su bastı. İddiaya göre, gümrük sahası içinde mazgallar tıkanınca yaklaşık 1 metre su birikintisi oluştu. Yaz tatillerinin ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşe geçen gurbetçiler ile Bulgaristan'dan kente alışverişe gelenler, gümrük sahası içinde su baskınına maruz kaldı. Onlarca araç su içinde kaldı, bazıları arıza yaptığı için ilerleyemedi. Arızalı araçlar, polis ve gümrük çalışanlarının da yardımıyla itilerek sudan çıkarılarak güvenli bölgelere alındı. Suyun tahliyesi için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

'KAPIKULE SINIR KAPISI, 6 SAAT ÇIKIŞLARA KAPATILDI'

Suyla dolan gümrük sahası içinde sistemlerin çökmesiyle işlem yapılamadı. Polis ve jandarma ekipleri burada bekleyen araçları, park alanları ile diğer sınır kapılarına yönlendirdi. Kapıkule Sınır Kapısı, yapılan tahliye çalışmalarıyla 6 saat sonra çıkış işlemlerine yeniden açıldı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

`ARABAYLA 3 SAAT SUDA BEKLEDİK'

Avusturya'ya gitmek için Yozgat'tan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Muttalip Dikmen, yağmur suyunun gümrük çıkış alanına dolmasının ardından araçların ilerlemesine izin verilmediğini öne sürerek, "Kapıyı açıp bizi 10 metre ilerlememize izin vermediler. Ani tufan var dediler. Buna bir önlem alınmaz mı? Her sene aynısı oluyor. Diz kapağımıza kadar yarım metre suyun içinde arabayla bekledik 3 saat. Dün geldik, saat 3'e kadar arabanın içinde oturduk. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'SINIRI ARABAYI İTEREK GEÇECEĞİZ'

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinden Edirne'ye alışveriş için gelen Gökhan Yordanov ise yağmur suyu nedeniyle aracının bozulduğunu ifade ederek, "Buraya geldik, arkadaşlar var burada yaşayan, hem de biraz alışveriş yaptık. Dönüşte burada kapadılar yolları, ne giriş ne çıkış. Biz içeride kaldık. Komple su doldu araba. Şimdi bilmiyoruz ne olacak. Araba çalışmaz oldu. Aniden bastırdı yağmur. Bıraksalardı bizi, bu zararı yaşamayacaktık. Şimdi aracımızı Bulgaristan'a kadar iterek çıkış yapacağız" dedi.

'ARABAYI TEK BAŞIMA ÇIKARDIM'

Türkiye'den Almanya'ya geri dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Kadir Sarı da aracını yağmur suyu dolan gümrük çıkış bölgesinden tek başına çıkarmak zorunda kaldığını belirterek, "5 kişiyiz. 3 aylık çocuğum, 3 yaşında çocuğum, 10 yaşında çocuğum var. Bir kişi de gelip en azından, 'Nedir? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Acil bir durum var mı?' diye soran olmadı. Onları da anlıyoruz. Çok yoğun, çok ani bastıran ve ani gelişen bir olay oldu ama kaldık suyun ortasında. Yağmur 10-15 dakika daha yağsa ben inanıyorum ki kapı seviyesine, cam seviyesine çıkacaktı o su. O zaman ne olacaktı, ne yapacaklardı bilmiyorum. Sadece dışarıyı organize etmekle meşguldüler. Dışarıdaki araçları bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Ama içeriye kimse giren olmadı ben çıkıncaya kadar. Ben çıkarken de 5-10 araba vardı içeride. Kendim arabayı dışarı çıkardım tek başıma" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDZ/EDİRNE,(DHA)

