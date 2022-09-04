Edirne'de modifiye araç festivali



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen modifiye araç festivali, Tunca ve Meriç nehirleri arasında yaklaşık 500 aracın katılımıyla yapıldı.

Edirne Tuning Motorsporları Derneği tarafından bu yıl ilk kez kentte modifiye araç festivali gerçekleştirildi. Tunca ve Meriç nehirleri arasında kalan alanda düzenlenen festivale İstanbul, Bursa, İzmir, İzmit, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yaklaşık 500 araç katıldı; güzellik, basıklık ve desibel yarışmaları yapıldı.

Edirne Tuning Motorsporları Derneği Başkan Yardımcısı Tanju Çırak, amaçlarının rekabet değil, dostluk ve eğlence olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük ses sitemi firmaları ve ekiplerinin festivale katıldığını kaydeden Çırak, "Burada yaklaşık 500 araçlık bir festival gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız dostluk ve eğlenmek. Türkiye'nin birçok yerinden en büyük ses sistemi firmaları, en büyük ekipler bizlerle birlikte burada. Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz Edirne'mizi tanıtmak amacıyla. Burada araç güzellik yarışmaları, basıklık yarışmaları, desibel yarışmaları olacak. Bununla ilgili tüm herkesin desteğini bekliyoruz. Amacımız çoğunluk olmak değil az ve öz olmak. Dostlarımızla birlikte güzel vakit geçirmek istiyoruz. Bu işin keyif kısmındayız, rekabet kısmında değiliz. Sadece dostluk ve eğlence peşindeyiz" dedi.

'HOBİMİZ SAYESİNDE DİĞER İNSANLARLA TANIŞIYORUZ'

Festivale katılanlardan Emre Tolga Şahin, organizasyon sayesinde kendileri gibi modifiye araç tutkunlarıyla tanıştıklarını belirterek, "Buraya otomobilseverler olarak geldik. Yaklaşık 55-60 araçlık katılım sağladık. Toplamda diğer firmalarla birlikte 200 araba olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve İzmit'ten katılım sağlamış bulunuyoruz. Amacımız dostluk ve hobi. Hobilerimiz sayesinde diğer insanlarla tanışıyoruz. Başka bir beklentimiz yok burada" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-09-04 12:52:32



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