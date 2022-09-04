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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş için bekleyen gurbetçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ile yaşadıkları sorunlarla ilgili çözümleri anlatan bir broşür verdi.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, beraberinde Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ile birlikte Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunup, izinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilerle bir araya geldi. Efkan Ala ve beraberindekiler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları ile Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çadırını ziyaret ederek bilgi aldı.
ERDOĞAN'DAN GURBETÇİLERE MEKTUP
Efkan Ala, ziyaretleri sonrası gümrük sahasında çıkış için bekleyen gurbetçilerle de sohbet etti. Gurbetçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ile yaşadıkları sorunlarla ilgili çözümleri anlatan bir broşür veren Ala, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yaz aylarında Türkiye'ye geldiler ve şimdi de dönüş yolundalar, bu da son günleri. 2 gün önce de Kapıkule'de bir yağmur yağdı ama şükür ki; herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadan müdahale edildi. Şimdi vatandaşlarımıza 'İyi yolculuklar' demek istedik. Onların bizlere aktaracakları sorunlar varsa; dinlemek istedik. Güzel bir diyalog ve memnuniyet gördük. Bundan biz de çok memnun olduk" dedi.
'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ'
Gümrük sahasında bekleyen gurbetçilerin güzel vakit geçirebilmeleri için tüm tedbirlerin alındığına işaret eden alan Ala, "Kapıkule'ye Yurtdışı Türkler birimimizi konuşlandırdık. Uluslararası Demokratlar Birliği adıyla bilinen UIB teşkilatı var, onun temsilcilerini de konuşlandırdık. Milli görüş teşkilatının da birimi var; bu arkadaşlarımız iş birliği içerisinde çalışıyor. Herhangi bir sorun kendilerine iletildiğinde, milletvekillerimizin doğrudan irtibatları var" diye konuştu. Efkan Ala, sorunların milletvekilleri aracılığı ile ilgili birimlere iletildiğini, bu sayede anında çözüm bulunduğunu aktardı.
'YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ ANA KONUMUZ'
Vatandaşa hizmetin temel şiarları olduğunu ifade eden Ala, şunları söyledi:
"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız memleket hasretiyle geliyor. Buradan da memleket özlemi ile dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunda da epeyce başarılı olunduğunu görüyorum. Hükümet olarak, AK Parti olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızı ana konu yapan partiyiz. İlk defa biz hükümet programımıza koyduk. İlk defa buralara kadar gelmeden sandıkları onların ayaklarına götürdük. Daha birçok düzenleme yaptık ve yapıyoruz. Bunların bir kısmı da karşılıklı ülke ilişkileriyle yürüyor. Burada daha iyi standartta dönüş sağlamaları için Sırbistan'la, Bulgaristan'la görüşmelerimiz devam ediyor. O bakımdan aldığımız her türlü şikayeti de ana başlık yapıyoruz."
Efkan Ala, Kapıkule'deki incelemelerin ardından Edirne İl Başkanlığı'nda basına kapalı olarak partililerle bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-09-04 18:15:03

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