Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte Meriç Nehri´nin su seviyesi ve debisi yükseldi. Geçen ay 50 metreküp/saniye olan nehrin debisi, 136 metreküp/saniyeye çıktı.

Kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nin su seviyesi ve debisi düştü. Geçen ay debisi 50 metreküp/saniye olarak ölçülen nehirde kum adacıkları oluştu. Adacıklar göçmen kuşlara ev sahipliği yaptı. Su seviyesinin düşmesi, bölge halkında da endişeye neden oldu.

Son dönemde bölgede etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi yükseldi. 5 Ağustos´ta 50 metreküp/saniye akan nehrin debisi 5 Eylül itibarıyla 136 metreküp/saniyeye ulaştı. Geçen ay oluşan kum adacıkları ise debinin yükselmesiyle gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-09-05 15:13:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.