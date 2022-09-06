Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı (2)

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MAHKEME 40 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ VERDİ

Bulgaristan´ın Haskovo kentinde mahkemeye çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş´a 40 gün ek gözaltı süresi verildi. Duruşmada ek gözetim süresinin şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verildiği belirtildi. Kararda şüphelinin Türkiye´ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığını ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi. Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv´deki istinaf mahkemesine 3 gün içinde itirazda bulunabilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE

2022-09-06 00:17:18



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