Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 PKK şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasadışı yollardan Yunanistan´a kaçmak isteyen PKK terör örgütü şüphelileri A.C. (22) ve C.A.´yı (47) yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-09-06 18:27:57



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