Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK'lı şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi, E.T., Ü.Y., G.Y. ve İ.E. ile PKK şüphelileri A.A., K.A., A.C., ve C.A.'yı yakalandı. Terör örgütleri üyesi 8 kişiyle ilgili işlemler sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-09-07 18:58:46



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