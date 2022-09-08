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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları 50 bin liraya çıktı

DHA

Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları 50 bin liraya çıktı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)BURGARİSTAN vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı daha da arttı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgar turistlerin gelişinde yüzde 30 artış olduğunu belirterek, son 1 yıl içinde 57 firmanın kentte yatırım yaptığını söyledi. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker ise kentin önemli caddelerindeki iş yeri kiralarının 10-15 bin liradan 50 bin liraya çıktığını belirtti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparak, ülkelerine dönüyor.
'YENİ İŞLETME İÇİN 57 FİRMA MÜRACAAT ETTİ'
Kimlikle geçiş hakkı tanınması sonrası ciddi turist artışı olduğunu belirten ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Gurbetçi sezonunun bitmesi ile beraber net sayıları verebileceğiz. Ancak pasaportla girişlere göre bakıyoruz ki; kimlikle girişlerde yüzde 30 artış var" dedi.
Kentte özellikle turizm ve hizmet sektörünün geliştiğini vurgulayan Zıpkınkurt, "Yabancı ve yerli yatırımcılar geliyor. Gelen yatırımcılar, genelde Bulgaristan'dan gelen misafirlerin ihtiyaçlarına göre mobilya, tekstil, hazır giyim ve yiyecek-içecek sektöründe. Bizim odamıza yaklaşık 57 firma, müracaat ederek yeni işletme için izin aldılar" diye konuştu.
Zıpkınkurt, yatırımcıların kentte otel yatırımı için arsa aradıklarını, mevcut binaları otele çevirmek içinse pek çok çalışmanın sürdüğünü kaydetti.
'FİYATLARDA YÜZDE 10 ARTIŞ VAR'
Bulgar turistlerin kente gelişiyle ürün fiyatlarında da artış yaşandığını belirten Recep Zıpkınkurt, "Bulgarların gelişiyle fiyatlarda yüzde 10 civarında bir artış var. Genelde pazar ve market alışverişlerinde bunu görebiliyoruz" diye konuştu.
Edirneli iş insanlarının da Bulgaristan'da yatırımları olduğunu söyleyen Zıpkınkurt, "Genelde tarım, ziraat ve çiftçilik yapıyorlar. Bunun dışında inşaat malzemeleri satan firmalarımız var. Toptan gıda ve temizlik ürünleri ihracatı yapan ve şube açan arkadaşlarımız da var" ifadelerini kullandı.
'EN BASİT DÜKKANIN KİRASI 40 BİN TL'
Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker ise kentin potansiyelinin de arttığını vurgulayarak, "Potansiyeli artınca da alışverişler fazlalaştı. Diğer illerde, 'Edirne'de potansiyel çok yüksek. Edirne çok kalabalık, biz de bir iş yeri açalım' diyorlar. Sürekli her gün birileri arıyor. Kiralık yerler arıyorlar. İstanbul'dan büyük imalatçı firmalar arıyorlar. Böyle talepler de olunca kiralar alıp, başını yürüdü. Şu anda Edirne'de Çilingirler Çarşısı, Saraçlar Caddesi en hareketli yerler. Buralarda hem dükkan bulmak zorlaştı. Dükkan bulduğunuz zaman kirası; en basiti, en ufağı 40 bin TL'den başlıyor. Daha önce 10-15 bin TL idi. Şu anda 50 bin TL'lerin üzerinde kiralar" dedi.
'EV KİRALARININ BULGARLARLA ALAKASI YOK'
Kira artışlarının Bulgar turistler ile ilgili olmadığını söyleyen Çeker, "Ev kiraları zaten Edirne'mizde o kadar çok yükseldi ki... 3-4 ay önce Edirne'mizde 1+1 evleri, 1000 TL ile 1500 TL arasında veriyorduk. Şu anda hem daire yok. Edirne'mize 1015 bin öğrenci girişi oldu. Bir de Edirne'miz memur şehri, atamalar çok oldu. Bu da fiyatları epey yükseltti. Şu anda 1+1 daireler, 23 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı bölgelerde 4 bin TL'ye kadar çıkan yerler var. Kiraların Bulgarlar ile alakası yok. Bulgarların genellikle ticarethane ile alakası var" diye konuştu.
Edirneli esnaf Fatih Özardalı da Bulgar turistlerin çeşitli ürünler aldıklarını belirterek, "Hemen hemen zevkleri bizimle aynı. Memnunuz, ticareti canlandırıyorlar" dedi.
Esnaf Ezgi Çeçe ise Bulgar turistlerin özellikle yufka ve baklava satın aldığını söyleyerek, "Gelişlerinden tabii ki memnunuz, can katıyor. Ekonomimiz gerçekten canlanıyor. Gelince çarşı canlanıyor. Giyimden gıda sektörüne kadar, A'dan Z'ye hepimizi güzel bir şekilde etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Bulgarların Edirne gelmesinin fiyatları arttırdığına dair iddialar ile ilgili de Çeçe, "Bizde yufka ve baklava fiyatları, un fiyatları arttığı için artıyor. Onlara bağlı bir şey yok. Benim bildiğim yok. Çünkü toptandan aldığımız ürünler çok pahalı. İster istemez satış fiyatına da yansıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-09-08 11:51:58

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