Kapıkulu'de durdurulan araçta 4 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan araçta narkotik köpeği 'Kongar' ile yapılan aramada 4 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye´ye giriş yapan bir araçta narkotik köpeği 'Kongar' ile arama yaptı. Aramada 4 kilo 640 gram marihuana buldu. Sürücü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-09-08 17:27:02



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