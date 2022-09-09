Yunanistan´a kaçmak isteyen 4 terör örgütü üyesine tutuklama

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ üyesi E.T., Ü.Y., G.Y. ve İ.E. ile PKK üyesi A.A., K.A., A.C. ve C.A.´yı yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. FETÖ üyesi G.Y., İ.E. ve E.T. ile PKK üyesi A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ü.Y., K.A., A.C. ve C.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-09-09 12:53:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.