650 kilometre pedal çevirerek, taşıdıkları Türk bayrağını İzmir´e ulaştırdılar

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinin kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümü nedeniyle hayata geçirilen `Keşan 100´üncü Yılda, Zafer Yolunda´ projesi kapsamında 9 gün önce Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi´nden aldıkları Türk bayrağı ile Konya´nın Akşehir ilçesinden yola çıkan Keşan Saros Doğa Sporları Topluluğu (SARDOS) bisiklet grubu, 650 kilometre yol kat ederek İzmir´e ulaştı. Grup, Türk bayrağını İzmir´in düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümünde İzmir Valiliği´ne teslim etti.
Keşan Kaymakamlığı, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Dumlupınar Belediyesi, Ulubey Belediyesi ve SARDOS iş birliğinde hayata geçirilen `Keşan 100´üncü Yılda, Zafer Yolunda´ projesi kapsamında Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi´nden alınan Türk bayrağı, İzmir Valiliği´ne teslim edildi. İzmir Valiliği´nde düzenlenen teslim törenine, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, SARDOS Topluluğu Başkanı Faruk Eker ve bisiklet ekibi katıldı.
Törende konuşan Faruk Eker, "Akşehir´den aldığımız kutsal bayrağımızı 650 kilometre pedal çevirerek İzmir Valiliğimize teslim etmekten büyük onur duyuyoruz. Şanlı bayrağımızı, 100 yıl önce düşman bayrağının indirildiği göndere çekilmek üzere getirdik" dedi.
`TARİHİ VE MİLLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ´
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi´nden alınan Türk bayrağını, İzmir´in düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümünde İzmir Valiliği´ne ulaştırdıklarını ifade ederek, "Projemiz ile Büyük Taarruz´un 100´üncü yılında atalarımızı andık. Projemiz kapsamında Büyük Taarruz Zaferi´nin 100´üncü yılı dolayısıyla 9 kişi 9 gün boyunca 650 kilometre pedal çevirerek, Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi´nden aldığı Türk bayrağını bisikletler ile cephedeki birliklerin izini takip ederek, anıt ve şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından, bu anlamlı günde İzmir Valiliği´ne teslim ettik. Sahip olduğumuz tarihi ve milli değerlere sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
`ŞANLI BAYRAĞIMIZ SONSUZA KADAR DALGALANACAK´
İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da "Türkiye´nin en batısından, bölgemize ve İzmir´e gelerek bizleri onurlandırdınız. Şanlı bayrağımız sonsuza kadar burada dalgalanacak. Şanlı bayrağımızı güzel İzmir´imize getirdiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Eker, Türk bayrağını, Doğan´a teslim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-09-09 17:41:15
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