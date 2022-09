Edirne'de mehteranlı, zeybekli dersbaşı

Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yeni eğitimöğretim yılının başlamasıyla 288 okuldaki 55 bin 417 öğrenci, dersbaşı yaptı. Mehteran ile zeybek gösterisi sunan öğrencilerden minikler, 'yakartop' ve 'seksek' gibi çocuk oyunları oynayarak eğlendi.

Edirne'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı açılış programı, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Ticaret Borsası İlkokulu'nda devam eden programa; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Meriç İlkokulu Mehteran Takımı'nın gösterisi, programda ilgiyle izlendi. Daha sonra öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi, sahne aldı. Zeybek oynayan öğrenciler, büyük beğeni topladı. Programda ayrıca minikler, 'yakartop' ve 'seksek' gibi çocuk oyunları oynayarak ilk günlerinde eğlendi.

VALİ KIRBIYIK, ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Gösterilerin ardından Vali Kırbıyık, 1'inci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Yeni eğitim-öğretim yılını tebrik eden Kırbıyık, öğrenciler ile sohbet etti. Edirne genelinde 288 okulda eğitim-öğretim faaliyetlerinin başladığını belirten Kırbıyık, "288 okulumuzda 55 bin 417 öğrenci, bugün ilk ders ziliyle birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış oldular. Bu eğitim-öğretim yılında 4 bin 764 öğretmenimiz görev alacak. Diğer idari kadrodaki personelimiz ile beraber 5 bin 310 kişilik eğitim kadromuz mevcut. Bu eğitim kadromuz, çocuklarımızın en iyi koşullarda, en nitelikli eğitimi alması için var güçleriyle bu yıl boyunca çalışacak. Bizler, eğitim-öğretim yılının en iyi koşullarda bitirilmesi için her türlü imkanı okullarımıza, öğrencilerimize, velilerimize sağlayacağız" dedi.

'İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Yeni eğitim-öğretim yılında temel hedeflerini de açıklayan Vali Kırbıyık, "Bu sene temel hedefimiz; eğitimde başarıyı artırabilmek, geçtiğimiz yılların ortalamasına göre daha yüksek bir başarı elde edebilmek. Buradaki başarıyı sadece akademik bir başarı olarak adlandırmıyoruz. Bizim temel muratlarımızdan biri; tabii ki akademik başarı. Çocuklarımız çok daha nitelikli eğitim alsınlar ve bu aldıkları eğitimin doğal sonucu olarak da girdikleri sınavlarda çok daha yüksek başarılar elde etsinler istiyoruz. Ancak temelinde ikinci bir derdimiz daha var; iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Bu okullara gelen çocuklarımız, sosyal hayatın içerisinde neler yapmaları gerektiğini, doğruluğu, dürüstlüğü, toplumsal hayattaki kurallara uymalarının ne kadar önemli olduğunu öğrensinler istiyoruz. İnşallah her iki amacımız, doğrultusunda da iyi bir eğitim öğretim yılı geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Vali Kırbıyık, Edirne'de derslik başına düşen öğrenci sayısına dikkat çekerek, "Edirne özelinde derslik başına düşen öğrenci sayımız 19 olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye ortalamasına göre gayet iyi bir oran. Yine devam edecek, yeni ihale edilen ya da yapımı devam eden okullarımızla birlikte eğitimimizin standartlarını yükseltme konusunda da çabalarımız devam ediyor. Bu yıl hem ders kitapları noktasında hem de yardımcı kaynak noktasında gerekli hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Bugün de sınıflara girdiğimizde memnuniyetle gördük ki her çocuğumuzun önünde kitapları hazır. Bu da inşallah eğitim-öğretim kalitesine doğrudan etki edecek önemli bir hizmet diye değerlendiriyoruz. Genel itibarıyla tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize iyi bir eğitim-öğretim yılı diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

