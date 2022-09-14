Marmara'da hava sıcaklığı 6-10 derece artacak

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, yarından itibaren pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada, ani sıcaklık değişimine karşı da uyarı yapıldı. Bölgede en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 3032, Edirne'de 3537, Kırklareli'de 3133, Kocaeli'de 3741, Sakarya'da 3740, Yalova'da 3335 ve Tekirdağ'da 3033 derece olarak beklendiği kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-09-14 15:01:04
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