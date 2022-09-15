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Ayçiçeği tarlalarında hasadın ardından 'talaş' dönemi

DHA

Ayçiçeği tarlalarında hasadın ardından 'talaş' dönemi


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de hasat edilen ayçiçeği tarlalarında, 'talaş' dönemi başladı. Köylere çadır kuran Romanlar, makinelerin alamadığı kalan ürünleri elleriyle toplayıp, satıyor. Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, "Tarım makinelerinin alamadığı ürünleri, bu insanlarımız el gücüyle toplayıp ekonomiye kazandırmak için mücadele ediyor" dedi.
Kentte yaklaşık 1 milyon 200 dönüm alana ekilen ayçiçeği hasadında sona gelindi. Hasat edilen tarlalarda kalan ürün atıkları ise köylere kurdukları çadırlarda yaşayan Roman vatandaşlara gelir kapısı oldu. Hasat edilen tarlalara giren Romanlar, 'talaş' adını verdikleri makinelerin geride bıraktığı ürünleri toplayıp, satarak kendileri ve ülke ekonomisine gelir sağlıyor.
Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, Romanların kağıt, plastik gibi dökülen ayçiçeğini toplayarak tarımda da ekonomiye geri dönüşümü sağladıklarını söyledi. Şallı, "Tarım sektöründeki ürünlerin hasadı bitti. Roman vatandaşlarımız da bu ürünler arasında kalan ayçiçeği parçalarını toplayarak ekonomiye kazandırmak için bir uğraş içerisinde. Gerek kağıt, gerek geri dönüşüm malzemelerine baktığınız zaman genel anlamda bu işleri yapan Roman vatandaşlarımız. Geri dönüşümün bir örneğini de tarım sektöründe görüyoruz" diye konuştu. 
'EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR'
Tarım makinelerinin alamadığı ürünleri el gücüyle toplanıp ekonomiye kazandırıldığını belirten Şallı, şu ifadeleri kullandı:
"Burada bir ayçiçeği tarlasındayız. Başka bir yerde, başka bir ürün olabiliyor. Tarım makinelerinin alamadığı ürünleri, bu insanlarımız el gücüyle toplayıp ekonomiye kazandırmak için mücadele ediyorlar. Onlar da kendilerine bir gelir kapısı elde etmiş oluyorlar. Yakında da zaten kış başlamak üzere. Bunu satacaklar, odun, kömür, yağ alacaklar. Buna benzer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için bunu satıp kazanç elde edecekler. Tarımın güçlü olması, bizim Roman vatandaşlarımıza da ekonomik güç sağlayabilmek yeteneğini oluşturuyor. Burada uğraşıyorlar, çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Yılmadan, usanmadan ve yaptıkları işleri de kanun ve nizam içerisinde yapıyorlar. Hiçbir tarlaya da zarar vermeden sadece amaçları yerde kalan ayçiçeği parçalarını toplayıp, satıp hem ekonomiye kazandırmak hem de kendilerini ekonomik olarak güçlendirmek."
'KIŞLIK İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILIYORUZ' 
Ailesi ve komşularıyla tarlaya dökülen ayçiçeğini toplayıp, satarak kışlık gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Gülten Biçer, "Hasat sonrası tarlaya dökülen ayçiçeğini topluyoruz. Makinenin döktüğü tarlalardan yerlerde onları topluyoruz. Biz bu yaptığımız işe 'talaş' diyoruz. Kendimi bildim bileli hep bu talaş işini yapıyoruz. Bu sene geçen seneye göre daha az topladık ama hala toplamaya devam ediyoruz. Kalabalık gittiğimizde yaklaşık 7-8 kişi gibi 10 çuvala kadar topluyoruz" dedi.
Özlem Biçer ise "Biz burada hurda topluyoruz, makinelerin arkasından gündöndü kafası topluyoruz. Çalışıyoruz, çoluk çocuk hep beraber tarladayız. Ekmeğimizi çıkarıyoruz. Hemen hemen bir ay daha buradayız. Çünkü daha toplanacak ayçiçekleri var" ifadesini kullandı.
Göçebe hayatı yaşadıklarını söyleyen Seyhan Bıçak da kağıt, cam, demir ve gündöndü toplayıp, satarak geçimlerini sağladıklarını aktardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-09-15 10:45:40

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