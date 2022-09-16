Yunanistan´a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollardan Yunanistan´a geçmek isteyen FETÖ, DEAŞ ve PKK terör örgütleri şüphelisi 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, Yunanistan´a kaçmak isteyen 5 kişiyi sınırda yakaladı. Şüphelilerin, FETÖ üyesi Ö.Y. ve M.G., PKK üyesi S.A. ve E.İ. ile DEAŞ üyesi E.A. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-09-16 15:40:50



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