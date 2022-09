Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı

Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi servis aracına düzenlenen, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu bombalı saldırıyı düzenlenen MLKP üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Soylu, "Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koyduğu bu büyük başarıyla beraber eylemi gerçekleştiren Seda Baykal MLKP terör örgütü üyesi, eylemi gerçekleştiren Dilek Aksu, bunlara da kuryelik yapan Mehmet Mustafa Uskar, emniyet istihbaratımız tarafından yakalanmış ve derdest edilmişlerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere helikopterle Edirne'ye geldi. Soylu, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı önünden, sel felaketi yaşanan Pakistan'a Edirne Valiliği'nin topladığı yardımları taşıyan TIR'ın uğurlama programına katıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, kurum müdürlerinin de olduğu programda, yardım TIR'ı İl Müftüsü Alalettin Bozkurt'un okuduğu dualarla uğurlandı.

'YAYALAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR' ETKİNLİĞİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra kent merkezinde Atatürk Bulvarı'nın Selimiye Camisi önünden geçen, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliğinde yaya geçidi boyama programına katıldı. Soylu, çocuklarla birlikte eline fırça alarak, yaya geçidini boyadı, çocuklarla sohbet etti. Restorasyon çalışmaları süren Selimiye Camisi'ni ziyaret eden Soylu, geçtiği AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

'BURSA'DAKİ SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI'

Bakan Soylu, Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP üyesi 2 kadın ile 1 erkek örgüt mensubunun yakalandığını açıkladı. Soylu, şunları söyledi:

"Bursa'da 20 Nisan tarihinde cezaevlerine infaz memuru taşıyan araca el yapımı patlayıcı konuldu. Orada yaralananlar oldu ama aynı zamanda Cengiz Yiğit adı altında ama hakikaten yiğit olan bir evladımız şehit oldu. Bunu MLKP terör örgütü, zor bir örgüt. Bunu yapan kişiler tam 1 yıl boyunca iki kardeş gibi bir evde kendilerini tesettürlü, sabahtan akşama kadar Kuran'la uğraşan insanlar olarak etrafına tanıtan ve bu hain terör eylemini gerçekleştirmek için bizim hücre dediğimiz bir yapılanma içerisinde bulunan iki kadın bu eylemi gerçekleştirdi. Ben bu tarihten itibaren bu işle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızda özel bir ekip kurulmasını, bu çocuğumuzun kanının yerde kalmamasını ve terör örgütünün haddinin bildirilmesinin lazım geldiğini düşünerek neredeyse her gün hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzde hem de İstihbarat Genel Başkanlığımızda bu kişileri bulmamız lazım diyerek, samanlıkta iğne arar gibi bir çalışma yaptık. On binlerce saat kamera izledik ve Allah çalışanın yardımcısı olur, bundan kısa bir süre bizim kanallarımıza düştüler. O günden beri de takip ediyoruz ve bu çocuğumuzu şehit eden, bu evladımızı, kahramanımızı şehit eden çoluk çocuğuna rızkını getirmek için arkadaşlarıyla işine gitmek isteyen evladımızı şehit eden bu MLKP örgütü üyelerini ki bütün yakalama görüntüleri de elimizde var, onları da servis edeceğiz basına, onlara öyle muamele gerekiyor, onlara insan muamelesi gerekmez. Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koyduğu bu büyük başarıyla beraber eylemi gerçekleştiren Seda Baykal MLKP terör örgütü üyesi, eylemi gerçekleştiren Dilek Aksu, bunlara da kuryelik yapan Mehmet Mustafa Uskar, emniyet istihbaratımız tarafından yakalanmış ve derdest edilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün unsurlarıyla beraber güçlü bir şekilde çalışmaktadır. Kimse devletimize, milletimize, birliğimize kafa tutmaya çalışmasın. Çin'de de olsa hesabını sorabilecek bir kabiliyetimiz var. Devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ

