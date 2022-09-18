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Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur geliyor

DHA

Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur geliyor


Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 9 derece altında seyretmesi ve salı gününden itibaren yağışın beklendiğini açıkladı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olduğu bölgede yarından itibaren kademeli olarak düşüp hafta ortasından itibaren yağışla birlikte hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında gerileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, salı ve çarşamba günlerinde Sakarya çevrelerinde, perşembe günü bölge genelinde yerel olarak görülecek olan sağanak şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi günlerinde ise bölgenin doğusunda aralıklarla devam etmesi beklendiği kaydedildi.
Bölge illerinde hafta içinde en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 2418, Edirne'de 2521, Kırklareli'de 2420, Tekirdağ'da 2522, Kocaeli'de 2920, Sakarya'da 2519, Yalova'da 2416 derece olarak beklendiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-09-18 17:33:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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