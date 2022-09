Okullar açıldı, kolonyaya talep arttı

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)KORONAVİRÜS salgınında hijyen amaçlı büyük ilgi gören kolonya, okulların açılmasıyla birlikte yoğun talep almaya başladı. Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, "Koronavirüs vakaları azaldıktan sonra kolonya satışlarımız düştü. Fakat okulların açılmasıyla beraber her öğrencinin çantasına bir tane kalemtraş ve silgi girerken, şimdi bir tane de kolonya girmeye başladı. Şu anda ciddi derecede artış var okulların açılmasıyla beraber. Çantalara giren 100 gramlık spreylerde çok büyük derecede artış var. Özellikle de öğrenci kesiminin çantalarına girdiği için" dedi.Uzmanların, pandemide virüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra hijyen için de dezenfektan ve kolonya kullanımını tavsiye etmesi, özellikle kolonyaya olan ilgiyi artırdı. Pandeminin azalmasıyla kolonya satışlara normal dönerken, okulların açılmasıyla birlikte yeniden yoğun talep görmeye başladı. Uzmanların, okulların açılmasıyla bulaşıcı hastalıklar açışından zor bir kışın geçmesinin beklendiğini belirtirken, özellikle çocuklar için önlem alınmasını istedi.Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, kolonyada özellikle öğrencilerin çantalarına giren 100 gramlık spreylere yoğun sipariş olduğunu söyledi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte hijyen amaçlı kolonya kullanımı arttığını belirten Susesi, "Koronavirüsten önce kolonya satışlarımız her geçen gün azalıyordu. Çünkü o kültür kalkıyordu. Eskiden bayramlarda kolonya ellere sıkılırdı, çikolata verilirdi. O kültür yavaş yavaş bitmek üzereydi. Fakat Korona ile beraber ciddi derecelerde kolonya artışı sağlandı. Ta ki bu yaza kadar. Koronavirüs vakaları azaldıktan sonra kolonya satışlarımız düştü. Fakat okulların açılmasıyla beraber her öğrencinin çantasına bir tane kalemtraş ve silgi girerken, şimdi bir tane de kolonya girmeye başladı. Şu anda ciddi derecede artış var okulların açılmasıyla beraber. Bunun yanında veliler de koronavirüsün artışlarından dolayı ciddi derecede kolonya almaktadır. Çantalara giren 100 gramlık spreylerde çok büyük derecede artış var. Özellikle de öğrenci kesiminin çantalarına girdiği için" dedi.Susesi, önceden kolonya satışlarının 400 gramlık, cam, pet ve kiloluk çanta gibi büyük gramajlı olduğunu belirterek, "Özellikle bu yazdan sonra okulların açılmasından dolayı öğrencilerin çantalarına girecek 100'lük sprey, pompalı sprey ciddi derecede üretime başladık. Artışımız ağırlıklı büyük kolonyalarda değil de çantalara girecek spreylerde çok büyük derecede artış var. Halkımızın çantasında parfüm, ruj değil, ciddi derecede 100'lük spreyler olacak. Bu kış tahminlere göre bir artış var. Herhalde parfüm değil 100'lük sprey kolonyası olacaktır. Koronavirüs ilk geldiği zaman kolonyada ciddi sorunlar yaşadık. Talep çok arttı. Hatta yetişemedik, 24 saat fabrikamız çalıştı. Fakat bu sene inşallah koronavirüs çok fazla yayılmaz ama şayet öyle bir patlama olursa depolarımızda şu anda kolonyalarımız mevcut. Yaptık, hazırladık, doldurduk. İnşallah olmaz ama kesinlikle bu sene halkımız kolonyasız kalmaz. Bu konuda hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.'BİLMEDİĞİNİZ MARKALARI ALMAYIN'Şendoğan Susesi, velilere merdiven altı kolonya üretimine karşı uyarıda bulunarak, "Özellikle velilere söylüyorum. Kolonyada aslında çok önemli bir konu var. Bilmediğiniz markaları kesinlikle almayın. Çünkü bizim kullandığımız etil, doğal alkol. Bir de metil alkol var. Çok tehlikeli bir alkol bu. Çocuklarımız bilinmedik markaları kullandığı zaman gözlerini kör edecek kadar çok ciddi hasarlar veriyor. O yüzden lütfen, rica ediyorum velilere, kolonya alırken bildiğiniz markalar, tanıdığınız kişilerden kolonya alın. Başka yerlerden kolonya almayın. Her konuda cilde zarar verir, gözleri kör edinceye kadar gider" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)-

2022-09-20



