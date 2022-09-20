AK Parti'li Keşir: Kalkınma hedefi asla kadınsız olmayacak



Olgay GÜLER -Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Eğer biz bir kalkınma hayali ve hedefi kuruyorsak bu kadınsız asla olmayacak. Kadınlar üretime katılmadan olmayacak. Kadınlar istihdama katılmadan olmayacak. Kadınlar karar alma mekanizmasına katılmadan olmayacak" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın 1,5 yıl önce Hakkari'den başlattığı, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' buluşmalarının Edirne'de gerçekleştirilen 80'inci programına katıldı. Keşir'e programda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, Genel Sekreter Aslı Seren, Arge Başkanı Züleyha Karademir, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dilara Tabak, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve İl Koordinatörü Fisun Kumbaracı eşlik etti. Kentte iki ayrı program yapan Keşir, Meriç Nehri kenarında bir tesiste sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınların sorunlarını dinleyip, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) kadınlarla buluştu.

'100 KIZ ÇOCUĞUNDAN 49'U ARTIK ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALIYOR'

ETSO'da konuşan Ayşe Keşir, kadın ve erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa etmek için birçok projeleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı. Bizi hayatta hem kadın erkek cinsler arası hem de sosyal yapılar arasında eşitliği sağlayan en önemli araç, eğitimde fırsat eşitliğini yakalıyor oluşumuzdur. 2001 yılında eğitim çağında olup da üniversiteye gidebilen kız çocuk oranı yüzde 13,5 idi. Ne yazık ki. kız çocuklarının sadece yüzde 13,5'ine üniversite eğitimi verdiğinizde aslında fırsat eşitliğini de sağlamamış oluyorsunuz. Çünkü meslek edinmesi, yoksullukla mücadele etmesi, pek çok konu eğitimde fırsat eşitliğinden geçiyor. Yasakçı dönemler vardı, üniversiteler büyük şehirlerde kümelenmişti, Anadolu´ya yayılmamıştı. Ama bugün 207 üniversitemizle bu oran kaç oldu biliyor musunuz? Yüzde 49. Yani üniversite çağında olan 100 kız çocuğunun 49´u artık üniversite eğitimi alıyor."

'KADINLAR FIRSAT VERDİĞİNİZDE BUNU EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR'

Kadınlara fırsat verildiğinde, en iyi şekilde değerlendirdiklerinin altını çizen Keşir, "KOSGEB'den faydalanan yani toptan faydalanıcıların içinde yüzde 41´i kadın. İŞKUR´un iş başı eğitim programları var. İŞKUR'un meslek edindirme kursları var. Bunlardan faydalananların da yüzde 50´den fazlası kadın. Meslek eğitimi kurslarında yüzde 57, iş başı eğitim programlarında yüzde 52. Yani bir fırsat verdiğinizde kadınlara, eğitimde, istihdamda meslek edindirmede, kadınlar bunu açlığıyla sonuna kadar kullanıyorlar ve fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Ülkemin kadınları bu anlamda son derece dinamik, son derece güçlü ve son derece istekli" diye konuştu.

'KALKINMA HEDEFİ KURUYORSAK, BU ASLA KADINSIZ OLMAYACAK'

Kadının aynı zamanda bir beşeri sermaye ve kalkınmanın unsuru olduğunu da sözlerine ekleyen Keşir, "Eğer biz bir kalkınma hayali ve hedefi kuruyorsak bu kadınsız asla olmayacak. Kadınlar üretime katılmadan olmayacak. Kadınlar istihdama katılmadan olmayacak. Kadınlar karar alma mekanizmasına katılmadan olmayacak. Onun için biz istiyoruz ki nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, eğitim başta olmak üzere istihdam, karar alma mekanizması, hepsine en az kabul edilebilir eşik dediğimiz yüzde 25´tir, en az bu oranla katılmalı. Mümkünse bunu yüzde 50 oranına çıkarmalıyız. Az önce verdiğim rakamlarda görüyorsunuz ki yüzde 50´ye artık yaklaştık. Onun için ben ülkemin kadınlarına güveniyorum. Edirne'nin kadınlarına güveniyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ KADININ GÜÇLENMESİ VE KORUNMASI'

KEFEK Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, son 20 yılda kadınların her alanda güçlenmesi için büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Bu sebeple yerelde ve ülke düzeyinde kadınlarımızın kooperatifleşmesi, örgütlenmesi ve girişimcilik ruhu ile hareket etmesi, sorunların çözümünde önemli bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle son 20 yılda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması, anayasal ve yasal düzende birçok reform yaptık ve pek çok alanda kayda değer gelişmeler yaşadık. Tüm bu yasal düzenlemelerde hem kadının ve aile bireylerinin güçlendirilmesi, hem de korunması hedeflenmektedir" dedi.

2002 yılında kadınların iş gücüne katılım olanı yüzde 27,.9 iken bu oranın 2021 yılında yüzde 30,9'a yükseldiğini belirten Aksal, "Her alanda etkili kanunlar çıkararak kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak için düzenlemeler yaptık. 2002 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9 iken bu oran 2021 yılında yüzde 30,9 yükselmiştir. 11´inci Kalkınma Planı´nda hedefleri doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5; kadın istihdam oranında yüzde 34´e çıkarılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Programın devamında, Edirne'de kendi alanında işini kurup başarı gösteren kadınlar katılımcılara deneyimlerini anlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-09-20 15:07:18



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