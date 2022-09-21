Kafede karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de İlhan E., kafede karşılaşınca kavga ettiği husumetlisi Mustafa D.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Olay, Karaağaç Mahallesi kafeler mevkisinde meydana geldi. İlhan E., aralarında husumet olan Mustafa D. ile kafede karşılaştı. Bir süre tartışan ikili, kavga etmeye başladı. İlhan E., yanında bulunan tabancayla Mustafa D.'yi ayağından vurdu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı Mustafa D., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı İlhan E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-09-21 16:02:22



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