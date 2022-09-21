CHP'li Öztrak: Türkiye 2023´te nasıl yönetileceğine karar verecek



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını, vatandaşın ülkenin nasıl yönetileceğine karar vereceğini belirterek, "Önümüzde bir seçim var ama bu seçim normal bir seçim değil. Bu seçimde nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. Demokrasiyle mi yönetileceğiz? Yoksa otokrat bir rejimle mi yönetileceğiz? Buna karar vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Edirne teşkilatı tarafından düzenlenen `Büyük Dayanışma Yemeği´ organizasyonuna katıldı. Etkinliğe Öztrak´ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kağan Salıcı, il ve ilçe yöneticileriyle çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte konuşan Öztrak, Türkiye´nin önünde önemli bir seçim olduğunu belirterek, "Önümüzde bir seçim var ama bu seçim normal bir seçim değil. Bu seçimde nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. Demokrasiyle mi yönetileceğiz? Yoksa otokrat bir rejimle mi yönetileceğiz? Her geçen gün sesimiz biraz daha mı kısılacak? Yoksa özgürce kendimizi ifade edebileceğimiz bir rejimle mi yönetileceğiz? Central Park'ta, New York'ta, günlerce volta atıp Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı bekleyen emperyalizme teslim olmuş bir anlayışla mı yönetileceğiz? Yoksa anti emperyalist bir yaklaşımla mı yönetileceğiz? Buna karar vereceğiz" dedi.

`DEVLET DESTEK OLMAZSA ÇİFTÇİ BUĞDAY EKEMEZ´

Ülkenin zor zamanlardan geçtiğini söyleyen Öztrak, "Trakya, Türkiye'nin tarım ambarlarından bir tanesi. İşte şu anda tarlalarını çiftçilerimiz hazırlamaya başlıyorlar. Amonyum sülfat, yani gübre, geçen seneye göre ne kadar artmış fiyatı? Yüzde 147. DAP gübresi, atacak buğday için. Yüzde 172. Mazot yüzde 200. 5-6 yılda bir yılda zirai ilaç yüzde 200. Çiftçimiz bu tarlaları nasıl ekecek? Geçen yıl açık söyleyeyim buğdayda avantajlı bir dönemdi. Eski maliyetlerle buğday ekildi. 7.5 lira fiyat alındı. Bakalım bu sene alınan 7.5 liralar o tarlaları ekmeğe yetecek mi? Yetmeyecek mi? Ben şunu söyleyeyim. Devlet destek olmazsa yetmez. Onun için süratle çiftçimize desteklerin ulaştırılması lazım" diye konuştu.

`TÜRKİYE KALİTESİZ BÜYÜYOR´

Türkiye´nin kalitesiz büyüdüğünü öne süren Faik Öztrak, "Detayda baktığınız zaman son derece kalitesiz bir büyüme. Bugün Türkiye'de öyle bir büyüme yaşıyoruz ki çalışan kesimlerin cebinden, ücretlilerin cebinden 67 dolar alınmış, götürülmüş yandaşa verilmiş. Böyle bir büyüme. Böyle bir büyümenin sürdürülebilir olması mümkün değil. Cari açığı düşüreceğiz dediler. Cari açığın falan düştüğü yok. Cari açık arttıkça artıyor. Buradan bir söz veriyoruz milletimize. Geldiğimiz zaman bu 500 bin konut değil sadece. Çok daha fazlasını yapacağız. Bugün konut almak için müracaat eden vatandaşlarımız şunu bilsinler; o müracaat eden vatandaşlarımızın tamamına biz sosyal konut vereceğiz. Biz bu iddiayla gelen bir partiyiz" ifadesini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-09-21 21:53:40



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