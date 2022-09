Edirne'de Bulgar ve Yunan müşterisi olan berberler, pazar günü kapanmaya karşı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)TİCARET Bakanlığı´nın, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönündeki kararının ardından Edirne'deki berberlerin pazar günü kapalı olması kararlaştırıldı. Kentte Bulgar ve Yunan müşterilerine hizmet veren işletmeciler ise turistlerin yoğun olarak pazar günü geldiği gerekçesiyle karara karşı olduklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'nun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönünde karar aldı. Buna göre, berber, kuaför ve güzellik salonları oda başkanları bulundukları illerdeki valiliklere kapanma gününü belirleyip bildirerek, o günü kapalı olacaklar.

Edirne Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası'na bağlı berber, kuaför ve güzellik salonları pazar günü kapanma kararı aldı. Kentteki bazı berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri pazar günleri kapalı olmalarının yerinde bulurken, Bulgar ve Yunan müşterilere hizmet veren işletme sahipleri ise karara tepki gösterdi. Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelen Bulgar ve Yunan turistler, iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını satın almalarının ardından berber, kuaför ve güzellik salonlarında kişisel bakımlarını da kentte yaptırıp ülkelerine dönüyor. Bu nedenle turistlerin uğrak noktaları olan bölgelerde iş yeri sahipleri, dükkan tabelalarına Türkçenin yanı sıra Yunanca ve Bulgarca yazılar yazarak çok sayıda turiste hizmet veriyor. Bu işletme sahipleri Bulgar ve Yunan turistin yoğun olarak pazar günü geldiğini ve bu nedenle kapanma gününe karşı olduklarını belirtti.

'ÜYELERİN ÇOĞUNLUĞU PAZAR GÜNÜ KAPANMAK İSTEDİ'

Pazar günleri kapanma kararının üyelerinin çoğunluğuna sorarak aldıklarını söyleyen Edirne Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Gül, "Bizim en büyük sıkıntımız buraya gelen yerli ve yabancı turistler. Hafta sonu şehir merkezinde olan erkek berberi, kuaför ve güzellik salonları biraz sıkıntı yaşayacaklar. Arkadaşlarımız da buna doğal olarak tepki gösteriyorlar ama sonuçta devletin çıkardığı kanun doğrultusunda herkes buna uymak zorunda, uyacağız da. İnşallah ilerleyen günlerde bununla alakalı çözüm olursa, esnafımız açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum" dedi.

'CUMARTESİ GÜNÜ GELSİNLER'

Hafta sonları Edirne'ye, yerliden ziyade Bulgar ve Yunan turistlerin geldiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Bulgar turistler şu anda daha fazla geldiği için berber, kuaför ve güzellik salonlarımızdan hizmet almak istiyorlar. Fakat bu iş yerleri hafta sonu kapalı olacağından dolayı biraz sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Valilik bizden belirli gün tespit etmemizi istedi ve biz de üyelerimize sorduk, onlar da pazar günü kapalı olmasını istediler. Biz de bu yönde valiliğe bildirdik. Bu doğrultuda pazar günleri kapalı olma kararı aldık. Buradan Bulgar ve Yunan turistlere pazar günü değil de hafta içi ya da cumartesi gelsinler diyorum, aksi taktirde açık berber, kuaför ve güzellik salonu bulamayacaklar."

'BİZİ ÇOK ETKİLEYECEK'

Bulgar ve Yunan turistin uğrak noktalarından olan Saraçlar Caddesi'nde berber dükkanı işleten Güray Özsaygılı, "Benim yerli müşterilerimin yanı sıra, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen müşterilerim var. Yerli ve yabancı müşterilerimiz pazar günü kapanmamızdan etkilenecekler, biz çünkü pazar günleri çok yoğun çalışıyoruz. İzinli oldukları için pazar gününü tercih ediyorlar. Biz de o gün kapalı olacağız. Diğer günler yok denecek kadar az iş oluyor, çok sakin geçiyor, yok denecek kadar az iş oluyor. Onun için pazar günleri kapanmamız kötü oldu. Bizi çok etkileyecek" diye konuştu.

Berber Bülent Kefil de "Burası sınır kent, böyle bir karar çıktı ve bizim Bulgar müşterilerimiz var, nasıl olacak. Bunlar ister istemez mağdur olacak. Pazar günleri geliyorlar ve maddi olarak bizim kaybımız olacak. Zaten yeni pandemiden çıktık, zor bir dönem atlattık. Aylarca günlerce kapalı kaldık. Böyle bir kanunun çıkmasına karşıyım" dedi.

Pazar günleri kapalı olmalarının müşteri kaybına neden olacağını söyleyen kuaför işletmecisi Fatma Aldemir Yavuz ise "Bulgaristan'dan randevu sistemiyle de çalıyoruz, tabi oradan gelen müşterilerimiz var. Yunanistan'dan gelenlerde var. Yani bizi etkileyecek bir karar. Bu konunun bir şekilde tekrar görüşülmesini istiyoruz. Edirne farklı, sınır kent. Esnafın, Bulgar ve Yunan müşterisi çok var. Özelikle hafta sonları çok geliyorlar. Bu durum bizi çok etkiler. Pazar günleri işlerimiz Bulgarlardan dolayı yoğundu. Bu şekilde işlerimiz kesilecek. Onlar da gelemeyecekler. Böylelikle müşteri kaybına uğrayacağız" ifadelerini kullandı.

İş yerinin camına ve tabelasına Türkçenin yanı sıra, Yunanca ve Bulgarca yazılar yazarak kentte, yerli ve yabancı müşterilere hizmet veren berber Günay Aksigör, "Edirne sınır kenti. Bulgaristan'dan gelenler genelde hafta sonunu tercih ediyor. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz var. Şimdi Bulgaristan'dan gelen turistlere biz bunu nasıl anlatacağız. Buraya tatil amaçlı gezmeye, para harcamaya geliyorlar. Geldikleri zaman tüm ihtiyaçlarını da Edirne'den karşılıyorlar. Şimdi restoranlar açık, alışveriş yaparken her taraf açık, berbere geldiği zaman berberler kapalı. Peki hafta sonu düğünler var. Bu karar bana saçma geliyor. Bence berberler de açık olmalı. Ben salı günü kapanmasını istedim. Gerekirse CİMER'e yazı yazacağım" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-09-22 11:58:37



