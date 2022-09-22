Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu Romanya plakalı araçta, 370 bin liralık oto yedek parçaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı´ndaki uygulama noktasında yaptıkları yol emniyet ve kontrolleri sırasında, Romanya´dan Edirne´ye gelen İ.T. (46) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki aramada, piyasa değerinin altında satılmak amacıyla kaçak olarak yurda sokulan ve değeri 370 bin lira olan; 11 araç direksiyonu, 3 orta konsol lojistiği, 3 multimedya ekranı ile 3 multimedya yuvası ele geçirildi. Sürücü İ.T., jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-09-22 16:02:58



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