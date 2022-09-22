Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

DHA

Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu Romanya plakalı araçta, 370 bin liralık oto yedek parçaları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı´ndaki uygulama noktasında yaptıkları yol emniyet ve kontrolleri sırasında, Romanya´dan Edirne´ye gelen İ.T. (46) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki aramada, piyasa değerinin altında satılmak amacıyla kaçak olarak yurda sokulan ve değeri 370 bin lira olan; 11 araç direksiyonu, 3 orta konsol lojistiği, 3 multimedya ekranı ile 3 multimedya yuvası ele geçirildi. Sürücü İ.T., jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-09-22 16:02:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de tezgahlardaki palamut bolluğu yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Edirne'de tezgahlardaki palamut bolluğu yüzleri ...
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak
YEREL HABERLER Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale ...
Alerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısı
YEREL HABERLER Alerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısı
Edirne'de yetiştirilen 9 milyon sazan yavrusu Marmara Bölgesi'ndeki göl ve göletlere salındı
YEREL HABERLER Edirne'de yetiştirilen 9 milyon sazan yavrusu Marmara ...
Havsa'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Havsa'dan kısa kısa
Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi
YEREL HABERLER Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi
Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de gümrük kaçağı 25 şişe içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı 25 şişe içki ele geçirildi
Boşaltılan okul binası, hırsızların hedefi oldu
YEREL HABERLER Boşaltılan okul binası, hırsızların hedefi oldu
Edirne'de jandarma sahipsiz hayvanları besledi
YEREL HABERLER Edirne'de jandarma sahipsiz hayvanları besledi
Edirne'de Bulgar ve Yunan müşterisi olan berberler, pazar günü kapanmaya karşı
YEREL HABERLER Edirne'de Bulgar ve Yunan müşterisi olan berberler, ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de köy yolları asfalt yerine beton kullanılarak yenileniyor
YEREL HABERLER Edirne'de köy yolları asfalt yerine beton ...
Emekli öğretmen çift yaşamlarına ikili bisikletle sağlık ve neşe katıyor
YEREL HABERLER Emekli öğretmen çift yaşamlarına ikili bisikletle ...
Başkonsolos Güzel, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkonsolos Güzel, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret ...
"Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali" değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER "Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali" ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de polis, yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması yaptı
YEREL HABERLER Edirne'de polis, yankesicilik ve dolandırıcılığa ...
CHP Genel Başkan Yardımcıları Edirne'de partilileriyle dayanışma yemeğinde buluştu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcıları Edirne'de ...
CHP'li Öztrak: Türkiye 2023´te nasıl yönetileceğine karar verecek
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Türkiye 2023´te nasıl yönetileceğine ...
Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki modern sulamaya ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.