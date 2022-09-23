Bağımsızlık günü tatilini hafta sonu ile birleştiren Bulgarlar, Edirne'ye akın etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımsızlık günü tatilini hafta sonu ile birleştiren Bulgarlar, Edirne'ye akın etti

DHA

Bağımsızlık günü tatilini hafta sonu ile birleştiren Bulgarlar, Edirne'ye akın etti


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)BULGARİSTAN'da 22 Eylül Bağımsızlık Günü tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle Bulgar turistler alışveriş için Edirne'ye geldi. 
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Bulgaristan'da 22 Eylül Bağımsızlık Günü'nün hafta sona ile birleştirilmesiyle, Bulgarlar, 4 günlük tatilde Edirne'ye akın etti. Otelleri dolduran Bulgarlar, trafiği kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki iş yerleri AVM'ler ve kurulan kent pazarlarından alışveriş yaptı.
Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinden gelen Deniz Çerkez, kendisi ve çocuklarının alışverişini Edirne'den yaptığını kaydederek, "Burası bize gayet uygun geliyor. Malum euro yüksek olduğu için burada toptan alışveriş yapabiliyoruz. 500 euro bozdurduğumuzda bir bagaj fulleyip dönebiliyoruz. 500 euro 9 bin lira yapıyor, rahatlıkla her şeyi alabiliyorum. Kendim dahil çoluk çocuğumun alışverişini rahatlıkla yaptım" dedi.
Kırcaali'den gelen Renginar Hamit ise kızının okul alışverişini Edirne'den yaptığını belirterek, "Edirne ucuz ve çok güzel. Her zaman geliyoruz. Fiyatlar çok uygun. Giyim daha çok alıyoruz. Çocuk okula başladı, buradan giydirdik. Bütün ihtiyaçlarını buradan aldık. Burada daha uygun fiyatlar, yarı yarıya düşük" diye konuştu.
'EDİRNE'Yİ ÇOK BEĞENİYORUZ'
Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden eşiyle Edirne'ye gelen Nurhan Kamre, "Edirne'yi çok beğeniyoruz, o nedenle gelmek istedik. Gerçekten çok sıcak kanlı Edirne halkı. Alışveriş için geldik. Dün Bulgaristan'ın bağımsızlık günüydü, birçok kişi hafta sonu ile birleştirdi. Gördüğümüz kadarıyla gümrük bayağı kalabalıktı. Çocuklarımız için alışveriş yapacağız" ifadesini kullandı.
Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinden gelen Gülçin Durmuş da Edirne'ye alışveriş yapmaya ve gezmeye geldiğini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Alışveriş yapmaya ve gezmeye geldik. Dün bağımsızlık günüydü, herkes dinleniyordu. İzinliydik, çalışmıyorduk biz de değerlendirelim dedik. Biraz alışveriş yapacağız bugün, kışa hazırlık yapıyoruz, mont, pantolon, ceket alacağım. Burada fiyatlar bize göre daha uygun olduğu için Edirne'yi tercih ediyoruz. Burada da fiyatlar baya artmış. Bulgaristan vatandaşı sağ olsun diyorlar. Bazı ürünlerde yüzde 100 artmış fiyatlar. Daha önceden 200 liraya aldığımız eşofmanlar bugün 400 lira olmuş." 
'HER HAFTA SONU YOĞUNLUK OLUYOR'
Edirne'de kuruyemiş dükkanı bulunan Orhan Çakıcı, Bulgar turistlerin çok yoğun geldiğini belirterek, "Bulgar geldiği zaman işlerimizde hareket oluyor. Kalite neredeyse oraya geliyorlar, malın iyisini istiyorlar. Yoğunluğumuz her hafta sonu oluyor, diğer günler sakin geçiyor ama Edirne'ye çok katkısı var Bulgar turistin" dedi. 
Giyim mağazası işleten Emir Furkan Tanrıkulu ise dükkanın müşterisinin büyük bölümünü Bulgar turistin oluşturduğunu belirterek, "Bugün yoğunuz. Gördüğünüz gibi Bulgar müşterilerimiz geliyor. Türk müşterimiz yok, Bulgar müşterimiz var. Sağ olsunlar alışverişlerini yapıyorlar, bize katkıda bulunuyorlar. Döviz kurundan dolayı bizden daha iyi durumdalar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2022-09-23 15:40:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütlerine üye 21 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı makine parçası ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı makine parçası ele ...
Vali Kırbıyık Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sezon açılış konserini dinledi
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Edirne'de kurulan bal ormanı kalite ve rekolteyi artırdı
YEREL HABERLER Edirne'de kurulan bal ormanı kalite ve rekolteyi ...
Keşan'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Keşan'dan kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Keşan'da uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Keşan'da uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 609 bin 424 oldu
YEREL HABERLER Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 609 bin 424 ...
TÜ'de "Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu" düzenlendi
YEREL HABERLER TÜ'de "Pazarlama Araştırmalarında Alternatif ...
Doğal gazın yaygınlaştığı Keşan'da hava kirliliği yüzde 52 azaldı
YEREL HABERLER Doğal gazın yaygınlaştığı Keşan'da hava kirliliği ...
Edirne'de bir kilo 478 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir kilo 478 gram esrar ele geçirildi
Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, Edirne'de kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, ...
Edirne Valisi Kırbıyık, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ...
Edirne'de çakarlı otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı
YEREL HABERLER Edirne'de çakarlı otomobilin sürücüsüne ceza ...
Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç ...
Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek ...
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de tezgahlardaki palamut bolluğu yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Edirne'de tezgahlardaki palamut bolluğu yüzleri ...
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak
YEREL HABERLER Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.