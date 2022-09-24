Kaskı sayesinde hayatta kalan motosiklet sürücüsüne 'yeni kask' hediye edildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, otomobille çarpıştığı kazayı, kaskı sayesinde yaralı atlatan motosiklet sürücüsü Burak Efe Kahraman'a yeni kask hediye edildi.

Kaza, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Yeni Mahalle Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Zirve Konutları istikametinden, Gazi Evrenos Erkek Öğrenci Yurdu yönüne giden Burak Efe Kahraman yönetimindeki 22 ABV 609 plakalı motosiklet, Gülbey Caddesi istikametine dönüş yapmak isteyen Ö.K. idaresindeki 22 RM 193 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen ve başını asfalt zemine çarpan sürücü Kahraman, kaskı sayesinde kazayı yaralı atlattı. Yaralı sürücü, ihbarla bölgeye gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Burak Efe Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Kahraman'a, kaza sırasında hayatını kurtaran ve zarar gören kaskının yerine yenisi hediye edildi. Kahraman, kendisini ziyaret eden Balcı, Demirkan ve Tekin'e teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-09-24 14:45:15



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