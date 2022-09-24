Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerinde darbedildi; o anlar kamerada



Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel S.'nin çalıştığı yere giden Zafer S.'nin, iş yeri sahibi Tamer D. ve çevredekiler tarafından dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Zafer S.'nin, Sibel S.'nin araya girmesiyle kurtulduğu görüldü.

Olay, Nişancıpaşa Mahallesi Köprüce Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Zafer S., boşanma aşamasındaki Sibel S. ile konuşmak üzere çalıştığı iş yerine gitti. Burada tartışan çifti, çevredekiler ayırdı. Zafer S., eşi Sibel S.'yi zorla taksiye bindirmeye çalıştı. Bu sırada durumu haber alan iş yeri sahibi ve aynı zamanda Sibel S.´nin birlikte yaşadığı iddia edilen Tamer D., motosikletiyle gelip Zafer S.'ye saldırdı. Tamer D. ile çevredekiler, Zafer S.'yi sopayla öldüresiye dövdü. Sibel S., araya girerek Zafer Z.´yi kurtardı. Zafer S., hastaneye kaldırılırken, Tamer D. ile 1 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zafer S., tedavisi sonrası taburcu edildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde; olay yerine iş yeri sahibi Tamer D.'nin geldiği görülüyor. Tamer D., motosikletiyle sokaktaki Zafer S.'nin üzerine sürüp çarpıyor. Tamer D. ve çevredekilerin, Sibel S.'yi zorla götürmeye çalışan Zafer S.'yi sopa, tekme ve yumruklarla darbettiği görüntülerin sonunda kadının araya girmesiyle yere düşen Zafer S.'nin kurtulduğu da görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-09-24 16:32:15



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