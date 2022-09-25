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23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde yapılacak

DHA

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde yapılacak


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 2024 yılında gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın, Edirne'de Meriç Nehri'nde yapılacağını duyurdu. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen 3 ülkenin aday olduğu oylamayla şampiyonanın Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini belirten Vali Kırbıyık, "Türkiye'de ilk defa uluslararası bir kürek şampiyonası düzenlenmesi çok önemli" dedi.
Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dün 2024 U23 (23 yaş altı) Avrupa Kürek Şampiyonası'nın yapılacağı ülke belirlendi. Almanya, İtalya ve Türkiye'nin aday ülke olarak yer aldığı etkinlikte, şampiyonanın yapılacağı ülke 26 Avrupa ülkesinin oylarıyla seçildi. Oylama sonunda Türkiye, Almanya'dan iki puan fazla alarak şampiyonanın yapılacağı ülke oldu.
'İKİ ÖNEMLİ KRİTERE BAKILDI'
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, şampiyonanın yapılacağı Meriç Nehri kıyısında bulunan TED Koleji Kürek Kulübü Tesisi'nde kararı duyurdu. Şampiyonanın yapılacağı ülkenin belirlenmesi için iki önemli değerlendirme yapıldığını belirten Kırbıyık, "Burada 2 ayrı değerlendirme yapıldı; birincisi parkur açısından bakıldı ki bugün de sizinle birlikte olduğumuz Meriç Nehri'nde düzenlenecek bu organizasyon. Hemen arkamızda bulunan tarihi köprüden başlayıp yeni yapılan köprümüze kadar yaklaşık 2 bin metrelik oldukça ideal, güzel, iyi bir parkur var. Bunu inceledi teknik ekipler. Geldiler burada, tahmin ediyorum Temmuz ayıydı. Burada yapılan incelemelerde bunu tespit ettiler. İkinci kriter olarak tabi şehrin imkanlarına bakılıyor. Şehrin konumu, ulaşım imkanları, konaklama imkanları gibi hizmetler sektöründe yeterliliği, restoranlar gibi diğer tüm alanlarda yeterliliği bir anlamda teste tabi tutulmuş oldu. Yapılan bütün değerlendirmeler sonucunda Edirne bu kriterlerin hepsini karşıladı ve son derece önemli bir başarıya imza atarak bu şampiyonayı düzenleme hakkı elde etti" dedi.
"TÜRKİYE'DE İLK KEZ ULUSLARARASI BİR KÜREK ŞAMPİYONASI YAPILACAK"
Şampiyonaya sporcu yakınları ve ekiplerle birlikte 2 bin kişinin gelmesini beklediklerini ifade eden Kırbıyık, "Bundan sonraki işimiz artık şampiyonaya hazırlanmak olacak çünkü çok önemli bir organizasyon. 750'nin üzerinde bir sporcu burada olacak. Yine bunların ailelerini, sporcu kafilesini düşündüğümüz zaman 2 binin üzerinde bir katılımcı bekliyoruz. Türkiye'de ilk defa uluslararası bir kürek şampiyonası düzenlenmesi çok önemli. Hakikaten çok mutlu ve sevinçliyiz" diye konuştu.
İBA: HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NIN DA BURADA OLMASI
TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da, çok mutlu olduklarını belirtti. İba, "Bizim de dünden beri ayaklarımız yere değmiyor. Ben haberi dün 6.30'da aldım ama tabi onun öncesinde bir takım kulisler yapılması gerekiyordu. Federasyon başkanımız şu anda hala daha Prag'da. Bu konuyla alakalı ciddi kulisler yaptı. 26 ülke katıldı bu oylamaya. Kapalı bir oylamaydı. Almanya'yı 2 oyla geçmiş bulunmaktayız. Biz de bu konuda desteklerinden dolayı sayın valimize ve federasyon başkanımıza kulüp olarak gönülden teşekkür ederiz. Umarız 2024'ten sonra 2025 Dünya Şampiyonası da burada olur. Teamüller gereği 2024'te yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Şampiyonası'nı otomatikman o parkura veriyorlar. Bundan sonraki mücadelemiz bu yönde olacak" şeklinde konuştu.
YILDIZ: ŞAMPİYONANIN BURADA OLMASI GURUR VERİCİ
TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Melih Alp Yıldız, şampiyonanın Edirne'de yapılacak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Yıldız, "1 yıldır burada kürek sporuyla ilgileniyorum. Böyle bir yerde kürek çekmek mucize bir şey, biz de bunu değerlendiriyoruz. Avrupa şampiyonasını burada görmek bizi gururlandıracak. Biz de katılacağız umarım. Hedefimiz her kategoriye girip birinci olarak çıkmak. Ama bunu için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.
TÜRKANIL: KÜREK SPORU EDİRNE'DE GELİŞİYOR
Kürek sporcusu Ege Demir Türkanıl da, "Yapılan yatırımlarla kürek sporu Edirne'de gelişiyor. Her yıl zaten bir festivalimiz de var, katılımcıların sayısı da artıyor. Güzel şekilde kürek sporu Edirne'de gelişiyor. Avrupa şampiyonasının Edirne'de olması çok güzel. Böylesine büyük bir organizasyonun şehrimizde yapılması mutluluk verici" şeklinde konuştu.(DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Nehirde kürek çeken sporcular
Sporculardan detay
Vali Kırbıyık'ın açıklaması
Kulüp Başkanı İba'nın açıklaması
- Sporcularla röportaj
Nehirden genel görüntüler 
Kanolar ve Meriç Nehri'nden detaylar
DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-09-25 16:10:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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