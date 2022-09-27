Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen yaklaşık 4 milyon lira değerinde kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasındaki yol emniyet ve kontrol faaliyetinde Bulgaristan´dan, Türkiye´ye giriş yapan Y.M. yönetimindeki yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla getirilmiş ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 970 bin lira olan gümrük kaçağı 11 vizon gelincik kürkü, 14 chinchilla kürkü, 6 samur kürkü, 1 yılan derisi ve 33 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-09-27 11:20:00



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